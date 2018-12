Manovra | per pensioni e reddito sforbiciata da 4 | 6 ml

Manovra - -4 - 7mld per reddito e quota 100 : 23.36 Manovra,-4,7mld per reddito e quota 100 Nel maxiemendamento del governo,che recepisce l'intesa con l'Unione europea, il fondo per reddito di cittadinanza e quota 100passa da 15,7mld a 11 nel 2019. Previsto il taglio alle pensioni d'oro superiori ai 100 mila euro, con aliquote dal 15 al 40% per assegni oltre 500 mila euro.In vigore per 5 anni. Nel maxiemendamento c'è la web-tax: imposta del 3% per le imprese che vendono online e ...

Manovra - Italia assicura a Ue verifica per sblocco 2 mld congelati : L'Italia assicura alla Ue "il monitoraggio continuo dei conti pubblici e una verifica entro luglio" delle risorse congelate, 2 miliardi per il 2019, a garanzia degli "obiettivi programmatici". E' ...

Manovra - tutte le novità ma c'è il giallo Tari - A luglio verifica per sblocco 2 miliardi congelati : Il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni e il taglio di quelle d'oro, la web tax, il rinvio di assunzioni nelle P.A.. Sono i capitoli che hanno consentito di sciogliere il nodo della ...

Manovra - Salvini : felice per il sì passiamo dalle parole ai fatti : Milano, askanews, - "Sono molto felice perchè il sì a questa Manovra economica ci permette di passare dalle parole ai fatti: troppe parole, zero virgola, uno, due, tre... è una Manovra diversa da ...

Manovra - tassisti protestano per aperture agli Ncc : verso blocco del servizio a Roma : Lunghe code alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino. I tassisti Romani si fermano per protestare contro un emendamento che disciplina il settore Ncc, presentato dai relatori della legge di Bilancio e che sarebbe stato modificato in alcune parti nella giornata di oggi durante i lavori in commissione al Senato. Sono circa 500 i tassisti che si sono radunati in presidio sotto Palazzo Madama e chiedono di essere ricevuti per ...

Manovra - per me la trattativa con l’Europa è stato un flop. Il Salvimaio è alla frutta : Tanto rumore per nulla. La trattativa con l’Unione europea (della quale si sa davvero poco se non che l’Italia vi è arrivata in ordine sparso, non riuscendo a tessere un minimo di alleanze internazionali o quantomeno a presentare un’unica faccia interna) sta partorendo un topolino di dimensioni davvero microscopiche. Somme ridicole e condizioni insopportabili per il reddito di cittadinanza, forti riduzioni per coloro che optassero per la ...

Manovra - la soglia per l’affidamento diretto degli appalti passa a 150mila euro : Da 200mila a 150mila euro. Questo è il frutto della mediazione interna al governo sulla soglia per l’affidamento diretto degli appalti pubblici. Nel vertice di domenica, su proposta della Lega, si era ipotizzata una soglia fino a 200mila euro, ma poi il M5s ha frenato e la misura è stata limitata al 2019. Quindi per il prossimo anno, “nelle more di una complessiva revisione del codice degli appalti“, per la Pubblica ...

Manovra - la triplice sconfitta di Tria - Governo e Commissione. Si tagliano investimenti per 4 miliardi : Cosa fa il Governo del cambiamento e del "facciamo ripartire il Paese" una volta messo di fronte alla brutalità dei numeri? Taglia gli investimenti, toglie munizioni alla crescita, si rifugia nel vecchio trucco di colpire laddove è più facile. Gli investimenti si sa non votano. Quattro miliardi, lo 0,2 per cento del Pil, guarda caso i due decimali di correzione strutturale che la Commissione poneva come condizione sine qua ...

Manovra : chi ha vinto e chi ha perso tra governo ed Europa : Da un punto di vista politico sia il premier Conte che l'Ue possono cantare vittoria. Sui numeri invece la sconfitta è evidente per entrambi

Manovra - il mercato festeggia E WS spera nella Fed colomba : Finale di seduta in forte rialzo a Milano, con un più 1,59% dell'indice Ftse-Mib, di gran lunga la miglior performance delle Borse europee. Una seduta euforica per l'accordo tra governo e Commissione europea sulla Manovra, che ha spianato la strada alla decisione - formalizzata oggi da Bruxelles - di non raccomandare Segui su affaritaliani.it

Manovra - stop all'Ires agevolata per la Chiesa : MILANO - stop alle agevolazioni Ires per la Chiesa. E' una delle misure introdotte nel maxiemendamento del governo alla Manovra. Nel vertice di governo di domenica scorsa a Palazzo Chigi si era ...

Manovra : Boccia - bene superamento procedura infrazione. Ora valutare impatto su economia reale : In particolare - ha concluso Boccia -, bisogna verificare l'impatto delle misure sull'economia reale perché il cambiamento generi più occupazione e più crescita nel Paese".