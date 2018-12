Manovra | l' allarme dei vescovi

Manovra - Conte : 'Nessuna ribellione all'Ue - acceleriamo la crescita' - Allarme spread di Tria : Tria: "Dobbiamo affrontare i rischi di una recessione senza pregiudizi" - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che sabato parteciperà alla cena con Juncker insieme a Conte, davanti al Senato, ha ...

Assonime - allarme : 'La Manovra può provocare recessione' : La riformulazione della legge potrebbe portare ad un calo significativo dei tassi di interesse e aprirebbe nuovi spazi per una vera politica di rilancio della nostra economia. La Giunta ha poi ...

Spread e Borsa subito in allarme dopo la sfida sulla Manovra : La domanda ieri è stata tagliata nuovamente dall'Opec, per il quarto mese consecutivo: sono gli effetti del rallentamento globale dell'economia, soprattutto di quello della Cina. L'offerta potrebbe ...

Manovra : Corte conti - Istat e Ufficio Bilancio lanciano l'allarme. Boccia : insufficiente per la crescita : nota sull'andamento dell'economia 05 ottobre 2018 Pil, Istat: fase discendente, prosegue crescita contenuta Nel terzo trimestre l'economia ha registrato una «battuta d'arresto, dopo 14 trimestri di ...

Pil - allarme Confindustria : nel 2019 ben al di sotto dell'1%. Manovra non espansiva : ... «È in atto un rallentamento dell'economia europea, lo diciamo da mesi, che si ripercuote sull'economia nazionale. Il tema vero spiega il capo economista di Confindustria è cosa succede il prossimo ...

Pil - allarme Confindustria : nel 2019 ben al di sotto dell’1%. Manovra non espansiva : Nel 2019 il Pil crescerà «ben al di sotto dell’1%». Un dato molto lontano dall’1,5% previsto dal Governo. È la stima formulata all’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor da Andrea Montanino, capo economista di Confindustria...

Manovra - Reichlin : 'Allarme banche - a pagare saranno famiglie e pmi' : C'è grande preoccupazione per i giudizi delle agenzie di rating sull'Italia . 'Un binario pericoloso' che rischia di colpire soprattutto le famiglie e le piccole e medie imprese. È l'Allarme lanciato ...

Bagnai vs Draghi : “parole improprie sulle banche”/ Presidente Bce lancia allarme su Spread e Manovra italiana : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo Spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del Presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Draghi “Italia? Bce non si piega a deficit”/ Allarme spread : “tassi invariati - accordo Manovra si troverà” : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Allarme degli industriali : "La Manovra va cambiata Il tempo sta scadendo" : E mo' basta. Si ferma sulla punta della lingua, il moto d'insofferenza del salernitano Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Ma il senso della strigliata al governo, a margine del 33.mo convegno dei giovani imprenditori a Capri, non può essere frainteso. Investe l'intero modo di procedere degli inopinabili alleati in gialloverde, il loro mondo che fa della disintermediazione l'ariete che sfonda ogni certezza e magari usa come alibi le ...

Leopolda - l'allarme di Renzi sulla Manovra : "Fermatevi - state mettendo in pericolo l'Italia per la vostra incompetenza" : 8.500 iscritti per la nona edizione. Grande folla. L'ex premier al governo: "Non è che c'è un eccesso di manine, c'è una mancanza di cervello!"

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : «Italia non rispetta la parola data» : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019,...

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : 'Italia non rispetta la parola data' : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019, sembra un vero e proprio accerchiamento della Troika intorno a Roma. I toni scelti per ammonire l'...

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)