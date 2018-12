Manovra | la chiama per il voto di fiducia al Senato comincerà venerdì alle 23

Manovra : la chiama per il voto di fiducia al Senato domani alle 23 : La chiama per il voto di fiducia sulla Manovra inizierà nell'Aula del Senato nella tarda serata di domani, alle 23. L'esito del voto è atteso intorno alla mezzanotte. Lo dice al termine della capigruppo di Palazzo Madama il presidente dei Senatori di FdI Luca Ciriani. La discussione generale sul provvedimento - ha riferito ancora - inizierà questo pomeriggio e si protrarrà ...

Manovra - Conte chiama Dombrovskis e Moscovici : L'Europa prende tempo, ma in vista di una possibile apertura dell'iter che porterebbe alla procedura di infrazione per debito eccessivo Giuseppe Conte chiama Bruxelles.Ieri il premier italiano ha inviato alla Commissione Ue il nuovo testo della Manovra che fa scendere le previsioni del debito dal 2,4% al 2,04% del pil. Indiscrezioni parlano di ulteriori sacrifici richiesti e tagli per altri 3 miliardi di euro. Ma anche di una decisione che ...

Manovra - ultima chiamata per scongiurare la procedura di infrazione : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è a Bruxelles per incontrare il Presidente della Commissione europea...

Manovra - la resa a Bruxelles si chiama "rimodulazione della spesa" : Il cammino politico-mediatico della Manovra di bilancio sta dimostrando come anche al tempo del "cambiamento" ciò che conta è l'annuncio del giorno, sui media e sui social network, non tanto se quell'annuncio si tradurrà, dappoi, in fatti concreti.Basta riavvolgere il nastro, per rendersene conto. Eravamo a luglio e il dibattito sulla legge di bilancio era appena iniziato. Salvini, baldanzoso, dichiarava che il governo era ...

Tria "chiama" Bankitalia. Disgelo sulla Manovra per non restare isolato : 'Se aprono una procedura di infrazione, non sarà la fine del mondo', ha dichiarato al Corriere il viceministro dell'Economia, il leghista Massimo Garavaglia. Scenario descritto in tutta la sua ...

Manovra - Juncker chiama Merkel per "processare" l'Italia : Il cerchio attorno all'Italia si stringe. Dopo la bocciatura da parte della Commissione europea sulla Manovra, anche gli Stati membri Ue alzano la voce sulla legge di Bilancio che il nostro Paese ...