Manovra in Aula senza voti | è caos | lite anche sull' Iva | ira opposizioni

Manovra : domani il maxiemendamento in Aula : Il governo presenterà domani alle 16 il maxiemendamento alla Manovra, su cui porrà la questione di fiducia in Aula al Senato. Lo riferiscono Luca Ciriani, Fdi, e Loredana De Petris, LeU,, dopo la ...

Manovra - battibecco Bonino-M5s : “Non avete il senso delle istituzioni”. Bagarre in Aula : “Mi difendo da sola” : “Che il Parlamento sia ridotto quasi a una farsa non è un trofeo di cui andare orgogliosi, ma una ferita grave a tutti, alla democrazia e al Paese”. Lo ha detto Emma Bonino (+Europa) in un passaggio di un vibrante intervento sulla Manovra economica in un’Aula di palazzo Madama alle prese con una discussione su una legge di bilancio che di fatto ancora non c’è, visto che il maxi emendamento del governo arriverà ...

Manovra - testo in Aula senza mandato. Pd lascia Commissione Bilancio - : La Commissione non ha mai avviato le votazioni sui 700 emendamenti segnalati e i lavori sono andati avanti per giorni tra 'stop and go'. L'annunciato maximendamento, secondo quanto si apprende, ...

Manovra - è caos : in Aula senza mandato. Verso decreti per reddito e pensioni a gennaio : Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto...

Manovra - è caos : in Aula senza mandato - Pd abbandona la Commissione : Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la Commissione non avrebbe avuto...

Manovra - Pd e Leu lasciano commissione : “Zero voti. È emergenza democratica”. Testo in Aula senza mandato al relatore : Pd e Leu abbandonano la commissione Bilancio. “In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo”, denuncia il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, parlando di “emergenza democratica”. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e probabilmente nemmeno per organizzare l’audizione dell’Ufficio parlamentare di ...

Manovra in Aula Senato senza mandato al relatore : Roma, 20 dic., askanews, - La Manovra approda in Aula al Senato senza mandato al relatore. La commissione Bilancio in una settimana di tempo non ha effettuato neanche una votazione in attesa che si ...

Manovra attesa in Aula per il voto : verso fiducia su testo del governo : Arriverà con ogni probabilità domani, in Aula al Senato, il maxiemendamento alla legge di bilancio. Lo si apprende a margine dei lavori della commissione Bilancio di Palazzo Madama. Il...

Manovra attesa in Aula per il voto Di Maio e Salvini : «L'Iva non salirà» : Quindi sono più bravi di voi a trattare?, chiede il conduttore cui risponde Di Maio: 'Sono persone che, facendo il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e degli Esteri sono più ...

Manovra - accordo condizionato : la Commissione vigila sul testo ora in Aula : 'Ognuno la interpreterà a modo suo'. La previsione fatta ieri sera dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti si è rivelata azzeccata. La procedura d'infrazione non c'è. O meglio la Commissione sospende ...

Manovra : Fraccaro - prima parla Ue poi Aula : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sono pronti "a riferire immediatamente per garantire la centralità del parlamento e la possibilità di lavori ordinati una volta che la Commissione europea abbia comunicato la ...

Pd : Conte venga in Senato sulla Manovra o occuperemo aula : Roma, 18 dic., askanews, - 'Abbiamo ampiamente superato il livello di guardia sulla legge di bilancio. L'incapacità di questa maggioranza ci ha trascinati in piena emergenza democratica. Chiediamo che ...