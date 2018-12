Manovra | è caos | in Aula senza mandato Verso decreti per reddito e pensioni a

Manovra - è caos : in Aula senza mandato - Pd abbandona la Commissione : Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la Commissione non avrebbe avuto...

Renato Brunetta : 'Il governo è nel caos - la Manovra è in alto mare' : Brunetta parla del rischio recessione per l'Italia: "Il quarto trimestre, con quasi certezza, sarà negativo. Due trimestri negativi fanno tecnicamente recessione. Il 2019 avrà così una crescita tra lo ...

Si Ue al 2% - ma è caos Manovra : Dei saldi, ovvero dei 'numerini' finali, Conte dice di non aver parlato con Jean Claude Juncker, anche perché il presidente del Consiglio e il responsabile dell'Economia conoscono da tempo le ...

Manovra : prove disgelo Italia-Ue - ma 'caos' emendamenti : Roma, 1 dic., askanews, - Dopo la doccia fredda sui dati sul Pil, tornato al segno meno dopo quasi quattro anni, sono iniziate le prove di disgelo fra Italia e Ue sulle modifiche alla Manovra per ...

Caos Manovra - Italia e UE sempre più distanti : Se da un lato, la bocciatura della legge di bilancio da parte della Commissione europea era scontata, lo sono meno le reazioni in seno al Governo e alla maggioranza. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, seguito dal Ministro del Lavoro Di Maio, si dicono disponibili al dialogo con la UE, in particolare il Premier Conte, dopo aver ricalcato in aula il procedimento previsto sulla procedura di infrazione, si dice pronto a discutere in Europa ...

Tremonti : 'Manovra assolutamente sostenibile - incomprensibile il caos da parte della Ue' : Intervenuto ad Agora', l'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze nei Governi Berlusconi, l'accademico Giulio Tremonti, ha espresso le sue impressioni e valutazioni sulla manovra finanziaria, soffermandosi sui rapporti conflittuali del Governo gialloverde con la Commissione Europea [VIDEO] e discutendo intorno ai temi dell'economia mondiale. Intervistato da Serena Bortone, egli ha dichiarato: PIL vuol dire Prodotto Interno di un Paese, vuol ...

Manovra Governo - caos su pensioni d’oro/ Ultime notizie “contributo solidarietà” : Tajani a Salvini - “fermati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: novità su pensioni d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Manovra - il primo giallo. 'A noi non risulta nulla' - cosa è sparito dal testo : caos Lega-M5s : Il governo agisce ancora in solitaria e comunica l'abolizione del test di Medicina. Peccato però che il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , non ne sapesse nulla. ' Si abolisce il numero chiuso ...

Manovra - caos al vertice sul decreto fiscale prima del Cdm. Di Maio diserta : E, rivolto al ministro dell'Economia Tria, afferma: 'Sarebbe più decoroso se si dimettesse'. Tante le scadenze che vedono l'Italia in prima linea nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni, la ...

Salvini assicura : “no patrimoniali né prelievi forzosi da conti correnti”/ Caos Manovra e ‘richieste’ Governo : Salvini assicura contro le speculazioni: "no patrimoniali nè prelievi forzosi da conti correnti degli italiani". Il Caos della Manovra, le "richieste" del Governo e lo spettro del 1992(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:30:00 GMT)