Manovra | domani il maxiemendamento in Aula

Manovra - la fiducia domani notte. Caos al Senato : Pd e Leu lasciano la commissione : Il maxiemendamento alla Manovra sarà presentato domani alle 16 in aula al Senato , e il governo porrà la questione di fiducia . Lo riferiscono Luca Ciriani, Fdi, e Loredana De Petris, LeU,, dopo la ...

Manovra - domani il voto di fiducia. Salvini : "Approvata entro la fine dell'anno" : ... è stato annunciato ieri dal premier Conte in aula e poi dall'emendamento presentato dal sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia che riassumeva i punti fondamentali dell'accordo raggiunto con ...

Manovra : domani maxi emendamento. Verso decreti per reddito e pensioni a gennaio : Politica Economica 20 dicembre 2018 Manovra / Nessun aumento dell'Iva - Sì, ma solo per il 2019, «Pd: nessun voto, domani imporranno fiducia » «Èla prima volta di una Manovra totalmente ...

Manovra - domani fiducia maxiemendamento : 19.17 Il governo presenterà domani alle 16 il maxiemendamento alla Manovra, su cui porrà la questione di fiducia in Aula al Senato. Lo riferiscono Ciriani (FdI) e De Petris (Leu), al termine dalla conferenza dei capigruppo. La discussione comincerà subito in Aula, come prevede il calendario votato a maggioranza, senza l'ok dell'opposizione. Quindi la commissione termina i lavori senza neanche una votazione. Dalle 22 di domani le dichiarazioni ...