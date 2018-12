Manovra | blocco dell' adeguamento per le pensioni oltre 1 500 euro - Ecco i tagli previsti

Manovra - Italia assicura a Ue verifica per sblocco 2 mld congelati : L'Italia assicura alla Ue "il monitoraggio continuo dei conti pubblici e una verifica entro luglio" delle risorse congelate, 2 miliardi per il 2019, a garanzia degli "obiettivi programmatici". E' ...

Manovra - tutte le novità ma c'è il giallo Tari - A luglio verifica per sblocco 2 miliardi congelati : Il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni e il taglio di quelle d'oro, la web tax, il rinvio di assunzioni nelle P.A.. Sono i capitoli che hanno consentito di sciogliere il nodo della ...

Manovra - tassisti protestano per aperture agli Ncc : verso blocco del servizio a Roma : Lunghe code alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino. I tassisti Romani si fermano per protestare contro un emendamento che disciplina il settore Ncc, presentato dai relatori della legge di Bilancio e che sarebbe stato modificato in alcune parti nella giornata di oggi durante i lavori in commissione al Senato. Sono circa 500 i tassisti che si sono radunati in presidio sotto Palazzo Madama e chiedono di essere ricevuti per ...

Manovra - pensioni d’oro : ipotesi blocco scatto fino a 150mila euro. Attese misure per le imprese : A Palazzo Madama comincia la sessione di bilancio. Si aspettano il taglio del cuneo per le tariffe Inail e lo sblocco dei pagamenti della Pa. Mercoledì il premier Conte da Juncker. Oggi vede i sindacati dopo un nuovo vertice di governo...

Manovra - blocco scatto delle pensioni sino a 150 mila euro e tagli per le fasce più alte : blocco degli adeguamenti per gli assegni alti fino ad un livello di 150mila euro lordi, poi veri e propri tagli, fino al 40%, per le somme che superano questa soglia. Sarebbe questa, secondo quanto si ...

Manovra - Salvini : ‘L’Ue guardi Parigi - noi preveniamo quelle scene. Tagli a pensioni d’oro? Solo blocco dell’adeguamento’ : “Noi esercitiamo il buon senso, la ragionevolezza. La Manovra può migliorare e cambiare, ma deve mettere soldi nelle tasche degli italiani. Qualcuno vuole in Italia scene modello Parigi, dove milioni dalle campagne vanno a manifestare nelle città? Noi quelle scene vogliamo prevenirle. Con quello che sta succedendo a Parigi mi rifiuto di pensare che da Bruxelles mandino ispettori e sanzioni per uno zero virgola. Siamo l’Italia”. ...

Tasse - nella Manovra non c'è più il blocco per Comuni e Regioni : possono aumentare le addizionali : Il terrore che le richieste dei sindaci potessero essere ascoltate dal governo circolava ormai da giorni. La conferma è arrivata con gli ultimi dettagli emersi dalla Manovra: gli enti locali non ...

