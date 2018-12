Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' ad aprile. Botta e risposta Boeri-Bongiorno sulle pensioni : Per il presidente dell'Inps non è vero che chi andrà in pensione con quota 100 sarà rimpiazzato. Il ministro della Pubblica Amministrazione: no a falsi allarmi. Salvini: se ne vada - L a Manovra al ...

Manovra : oggi rush finale al Senato per l'approvazione degli emendamenti : Con l'arrivo, nella tarda serata di ieri, del maxi emendamento del governo che recepisce le modifiche frutto dell'accordo con la Commissione europea per evitare una procedura sui conti, questa mattina,...

Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' partono ad aprile. Di Maio-Salvini : 'Niente aumenti Iva' : Il presidente del Consiglio si intesta il successo per il via libera di Bruxelles alla Manovra: 'La procedura di infrazione avrebbe avuto un costo politico molto elevato'. Per Lega e M5S nessun ...

Manovra attesa oggi al Senato. Verso fiducia su maxiemendamento - : Scade oggi alle 13 il termine per la presentazione dei subemendamenti alla legge di bilancio 2019. Previsto un taglio per 3 anni dell'adeguamento delle pensioni oltre i 1.520 euro al mese e un taglio ...

Manovra - in Senato il maxiemendamento : 22.09 E' arrivato in Senato l'emendamento del governo che recepisce l'intesa con l' Unione europea sulla Manovra. La proposta di modifica è stata depositata in Commissione Bilancio.

Manovra - Conte al Senato 'Con Ue negoziato politico - nessun arretramento'. Di Maio e Salvini lo lasciano solo : Economia Manovra, ok Ue all'Italia: stop alla procedura di infrazione. Dombrovskis: "Restiamo vigili"

Conte spiega la Manovra al Senato. Si dimette il capo di gabinetto del ministero dell'Economia : Tria: soddisfazione mia e di tutto il governo - Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia si è dimesso. Il principale collaboratore di Tria, da tempo sotto attacco del M5s, ha ...

Manovra - modifiche del Governo attese al Senato per le 20 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - il discorso di Conte al Senato : "Evitata procedura senza arretrare sui contenuti" : L'obiettivo era evitare le sanzioni, salvando reddito di cittadinanza e quota 100, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo con un attento gioco di tagli, sembra esserci riuscito. "Desidero ...

Ok Ue sulla Manovra - Conte in Senato : contenuti e tempi non cambiano DIRETTA : Ora 'l'azione di governo può proseguire a pieno ritmo senza gli effetti pregiudizievoli che una procedura di infrazione avrebbe comportato rispetto alle prerogative nell'esercizio di politica ...

Manovra - Conte in Senato : Pil +1% Reddito e quota 100 non cambiano : "Abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi ritenuti prioritari dagli italiani con il voto del 4 marzo": lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa in Senato sulla Manovra Segui su affaritaliani.it

Manovra - Conte in Senato : “Avvicinato posizioni senza mai arretrare. Reddito e pensioni partiranno nei tempi previsti” : “In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi“, tanto che “né i Contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure”, Reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni, sono state modificate e “partiranno nei tempi che avevamo previsto”. Sono i punti cardine dell’informativa al Senato del premier Giuseppe ...