Mamma suicida gettandosi nel Tevere | si cercano le gemelline di sei mesi | «Sparite nel

Mamma 38enne suicida nel Tevere - si cercano le figliolette. «Forse stress post parto» : È uscita da casa con le sue bimbe in braccio quando fuori era ancora notte. Le ha prese dalle loro culle mentre dormivano e ha aperto in silenzio la porta senza svegliare nessuno. Tragedia...

Roma - il mistero della 17enne suicida. La Mamma a Chi l'ha visto : 'la descrizione dell'autopsia non è di mia figlia' : Era il giorno di San Valentino dell' anno scorso quando è stato ritrovato il corpo in fin di vita di Laura , una ragazza di 17 anni con il sogno di diventare uno chef. Nonostante le indagini, le ...

Troppo dolore per la morte della Mamma - modella di 33 anni si suicida con un mix di farmaci : Cady Stewart, modella ed ex attrice tv britannica, si è suicidata a 33 anni con una dose letale di farmaci per non aver retto alla perdita della madre, morta a 50 anni per un tumore al seno: "Erano molto legate. Diceva che aveva bisogno di tornare da lei e così è stato".Continua a leggere