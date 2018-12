‘Mamma ho perso l’aereo’… 27 anni dopo | con Kevin cresciuto Il video geniale

caffeinamagazine

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Non è Natale senza vedere (per la milionesima volta)hol’aereo’ in tv. Sono passati 27da quando uscì il film cult, ma per molti è sempre come la prima volta. Ed ecco allora l’ideadi Google, che con la collaborazione (fondamentale) di Macaulay Culkin, ha realizzato uno spot che ricalca per filo e per segno i momenti clou della pellicola che ancora oggi tiene incollati allo schermo milioni di spettatori.L’attore che deve il suo successo al film girato nel 1990 e diretto da Chris Columbus quando aveva 10, ha accettato di rigirare molte scene per spiegare cosa accadrebbe oggi se, rimasto solo in casa, fosse in compagnia di Google Assistant., ma si siede per fare colazione come inhol’aereo’, solo che chiede all’intelligenza artificiale che giorno è; passa le ore davanti allo specchio del bagno e ordina a Google di ...