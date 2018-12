Maltempo Lombardia | in Valtellina e Valchiavenna neve nella notte e crollo termico

Maltempo Lombardia : fiocchi in arrivo - a Milano scatta il piano neve : Il meteo prevede caduta di neve su Milano in graduale intensificazione soprattutto a partire dalle ore 19 e poi dalle ore 22; per questo il Centro Operativo Comunale (Coc) si è riunito oggi alle 12 e ha pianificato le attività preventive, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Al Coc, che resterà attivo per effettuare i monitoraggi e coordinare le attività, prendono parte le direzioni ...

Maltempo Lombardia : fiume Adda monitorato a Lodi - albero cade su auto : Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, il Comune di Lodi e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, stanno monitorando l’evoluzione della piena del fiume Adda, che dovrebbe superare la soglia di preallarme, con 90cm sopra lo zero idrometrico, attorno alla mezzanotte di oggi. Lungo i giardini del Passeggio un albero è crollato su automobili in sosta danneggiandole. L'articolo Maltempo Lombardia: fiume Adda monitorato a Lodi, ...

Maltempo Lombardia : nevica in alta valle Seriana e Brembana : nevica in Lombardia, in alta valle Seriana e in valle Brembana: i tetti sono imbiancati. L’ondata di Maltempo con crollo termico ha raggiunto anche la Bergamasca: in serata e nella notte, tra oggi e domani, è prevista qualche precipitazione nevosa anche a quote molto basse. Non si segnalano al momento disagi alla circolazione. L'articolo Maltempo Lombardia: nevica in alta valle Seriana e Brembana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia - assessore : in Valtellina evitati disastri : “Regione Lombardia è stata assolutamente tempestiva, mettendo a disposizione qualche milione di euro per sistemare le situazioni critiche che si sono venute a creare“: lo ha dichiarato, in merito all’emergenza Maltempo, Massimo Sertori, assessore regionale con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni. “E’ giusto anche dire che abbiamo contenuto i danni grazie agli interventi che, nel tempo, sono stati ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Nord e all’estremo Sud : forti temporali in Sicilia - nubifragi in Liguria e piogge in Lombardia [MAPPE] : 1/19 ...

Maltempo Lombardia : fiumi in leggero calo nel Pavese : In calo il livello dei principali fiumi che attraversano la provincia di Pavia: rimane in vigore lo stato di preallarme, anche a seguito della previsione di nuove piogge nelle prossime ore. Al Ponte della Becca (alla confluenza del Ticino nel Po) il Po ha raggiunto il picco nella notte alle 03:.30, arrivando a 4,61 metri sopra lo zero idrometrico. In seguito il Po ha iniziato a scendere: alle 10:30 di questa mattina era a 4,30 metri. A Pavia il ...

Allerta meteo arancione al Nord/ Maltempo ultime notizie - emergenza piogge in Piemonte - Veneto e Lombardia - IlSussidiario.net : Maltempo, Allerta meteo arancione al Nord: sarà emergenza piogge in Piemonte, Veneto e Lombardia, giornata di rovesci in gran parte dell'Italia

Maltempo : salgono a 56 milioni di euro i danni in Lombardia : salgono a 56 milioni di euro le stime dei danni in Lombardia causati dal Maltempo. Ad annunciarlo in chiusura dei lavori d’Aula del Consiglio regionale e’ stato l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile, Pietro Foroni, chiarendo che “43 milioni di euro ai danni di strutture e beni pubbliche e 13 milioni di euro ai danni di strutture private”. La provincia piu’ colpita e’ Brescia, con ...

Maltempo - Piemonte : case a rischio nel Verbano - Trombe marine in Liguria - allerta arancione in Lombardia : Lombardia - Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti. I fenomeni ...

Allerta Meteo Lombardia : Maltempo a Milano - allerta arancione per Seveso e Lambro : “Prosegue l’ondata di maltempo e il Centro Meteo regionale della Lombardia ha emanato un’allerta in codice arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse da moderate a forti, anche a locale carattere temporalesco. I fenomeni sono previsti essere più intensi tra la serata di oggi, martedì 6 novembre, e la prossima notte. Attenuazione del maltempo a partire dalla mattinata di ...

Maltempo - in Lombardia 40 milioni di danni : chiesto lo stato di emergenza : “La regione Lombardia chiede al governo lo ‘stato di emergenza’”. Lo ha fatto sapere il presidente Attilio Fontana durante la conferenza stampa dopo giunta: “da un primo monitoraggio – ha spiegato – i danni causati dal Maltempo degli ultimi giorni ammontano a circa 40 milioni di euro. Per questo ho appena firmato la richiesta che ci consentira’ di chiedere l’intervento dello stato cosi’ ...

Maltempo in Lombardia - danni per 35 milioni : la Regione chiede lo stato di calamità : Alberi caduti, smottamenti, ponti franati, esondazioni: prime stime della protezione civile regionale sull'ondata di Maltempo che ha colpito tutta l'Italia

Maltempo Lombardia - allerta meteo a Milano : previsti temporali intensi - attivato il Coc : allerta meteo fino alla mezzanotte di martedì 6 novembre a Milano, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano. allertate anche le squadre della Protezione civile, della ...