Maltempo | 6 2 miliardi di costi per l’emergenza | l’Italia chiede il fondo Ue

Maltempo - Mipaaft : i danni ammontano a 1 - 7 miliardi : ammontano a circa 1,8 miliardi di euro i danni arrecati dal Maltempo a partire dall’ottobre scorso al settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura. Lo ha reso noto il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo annunciando che si tratta di “un punto di partenza per far attivare il Fondo di solidarietà europeo“. Il lavoro è stato effettuato – si legge nella nota del Mipaaft – in ...

Maltempo : il conto dei danni nelle campagne sale a oltre 1 - 5 miliardi nel 2018 : L’ultima ondata di Maltempo fa salire a oltre 1,5 miliardi di euro il conto dei danni provocati alle campagne dagli eventi estremi del 2018 con nubifragi, trombe d’aria, fulmini, bombe d’acqua e grandinate che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che si segnalano coltivazioni distrutte, alberi sradicati, serre distrutte e aziende allagate. Siamo di fronte ad una evidente tendenza ...

Maltempo : “Al lavoro per mettere a sistema 7 miliardi contro il dissesto” : L’incontro con il presidente Giuseppe Conte e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa di venerdì a palazzo Chigi è stato l’occasione per “cominciare a mettere a punto un piano organico di contrasto al dissesto idrogeologico. Intendiamo mettere a sistema qualcosa come 7 miliardi di euro, per interventi di natura compensativa rispetto ai danni ma anche per la prevenzione. Per affrontare i danni gia’ arrecati con ...

Maltempo - stato di emergenza in 11 Regioni : danni stimati per oltre tre miliardi : Arrivano i primi 53,5 milioni di euro per intervenire. "Altri 200 milioni nei prossimi giorni con un mio decreto" assicura...

Maltempo - Costa a Regioni : oltre 6 miliardi contro il dissesto : Roma, 8 nov., askanews, - "Quello di oggi è stato un ottimo incontro, nel senso che abbiamo dialogato sul percorso per procedere bene e velocemente. Da una parte abbiamo presentato in termini concreti ...

Maltempo : oltre 2 miliardi di danni nel settore agricolo e forestale : Ammontano a oltre 2 miliardi i danni al settore agricolo e forestale provocati dall’ondata di Maltempo che negli ultimi giorni ha colpito indistintamente tutte le regioni d’Italia. Sono queste le stime di Confagricoltura, che richiama l’attenzione sulle problematiche strutturali del nostro Paese che, di fronte ad eventi atmosferici di portata eccezionale, ai quali probabilmente dovremmo abituarci, ha dimostrato tutte le sue ...

Maltempo - Toninelli : danni per 3 miliardi : 13.38 "Sono qui per constatare i danni e per portare l'esigenza della regione intera al consiglio dei ministri che faremo tra giovedì e venerdì perché nella dichiarazione dello Stato d'emergenza non può non esserci la Liguria".Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli, da Santa Margherita Ligure. Sarà necessario "nominare un commissario per ogni regione per affrontare le emergenze non con procedure ordinarie", aggiunge il ministro, che ...

Maltempo - Toninelli : 'Il computo dei danni supera i 3 miliardi' : "Penso che il computo totale dei danni per il Maltempo nelle tante Regioni italiane sia superiore ai 3 miliardi di euro". Lo dice il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli durante una visita a ...

Il ministro per le Infrastrutture sta compiendo sopralluoghi nel Levante della Liguria: "Serve un commissario per affrontare l'emergenza"

Maltempo - piano per la sicurezza idrogeologica in Veneto : servono 2 - 6 miliardi : L’ultimo piano per la messa in sicurezza idrogeologica del Veneto, commissionato dalla Regione al professor Luigi D’Alpaos dell’Universita’ di Padova, massima autorita’ in materia di idraulica, risale al 2010: fu fatto dopo la grande alluvione di Ognissanti che mando’ sott’acqua mezzo Veneto, cioe’ 235 comuni su 581, causando mezzo milione di sfollati. Il piano complessivo prevede 681 opere, per un ...

Maltempo - Salvini : 'Servono 40 miliardi per sicurezza territorio - UE mandi pure letterine' : Da nord a sud l'Italia sta vivendo il dramma del Maltempo ed in alcuni casi, come in Sicilia, si piangono anche vite umane. Ennesime tragedie di un Paese che si conferma fragile di fronte a precipitazioni copiose. Sulla questione è intervenuto Matteo Salvini che ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo in Veneto e Trentino Alto Adige, prendendo contezza di quanto ingenti siano i danni determinati dagli eventi. [VIDEO] La conseguenza è la ...

Maltempo - Salvini : “Servono 40 miliardi per mettere in sicurezza il territorio. Letterine dall’Europa? In archivio” : “Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l’auspicio che non arrivino Letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. “La letterina dall’Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in ...

Maltempo Giappone : danni per oltre 10 miliardi : Il Maltempo che negli scorsi mesi ha investito il Giappone ha prodotto oltre 10 miliardi di dollari di danni: lo ha stimato il governo di Tokyo, con l’assistenza di diverse istituzioni finanziarie specializzate. Sono state sommate le conseguente del terremoto di Osaka a giugno, delle torrenziali di luglio nell’arcipelago occidentale, gli effetti del tifone Jebi a settembre e l’ultimo sisma magnitudo 7 a Hokkaido, a ...