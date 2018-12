Mafia | Salvini | nuova sede agenzia

Salvini assicura che la Mafia - Camorra e ‘ndrangheta spariranno presto : Salvini contro la criminalità organizzata, assicura che la Mafia, Camorra e ‘ndrangheta spariranno presto Matteo Salvini vola in Emilia a consegnare alla Guardia di Finanza un edificio confiscato ai clan e dal centro civico di Sorbolo, nella pianura tra Parma e Reggio Emilia, fa una promessa ambiziosa, parlando di lotta contro la criminalità organizzata a istituzioni e scolaresche: «Siamo più forti noi. Possono tener duro ancora qualche ...

Mafia - Salvini : "Tra qualche mese o anno sarà cancellata" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Sorbolo (Parma) ha consegnato alla Guardia di finanza un edificio sequestrato alla 'ndrangheta. "Siamo più forti noi - ha detto nel suo intervento -. Possono tener duro ancora qualche mese o qualche anno, ma Mafia, camorra e 'ndrangheta saranno cancellate dalla faccia di questo splendido Paese, ce la metteremo tutta". Lo stabile in questione è stato confiscato alla criminalità organizzata nell"ambito di ...

Salvini rivendica stretta di mano al capo ultrà condannato : ‘In curva molte brave persone. Mafia sconfitta in qualche mese’ : Né scuse né prese di distanza a posteriori. Per Matteo Salvini non è inopportuno che il ministro dell’Interno partecipi alla festa della curva Sud del Milan e stringa la mano a uno dei capi ultras, Luca Lucci, fresco di patteggiamento a un anno e mezzo per droga e con una condanna per aggressione a un tifoso dell’Inter, che perse un occhio per colpa di un suo pugno. Dopo 48 ore di silenzio sulla vicenda, il capo del Viminale ...

Mafia : Cutrò (testimoni giustizia) - Salvini riveda revoca scorta a Conticello : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - "Faccio appello al ministro dell'interno Salvini e al sottosegretario Luigi Gaetti affinché rivedano la decisione della revoca della scorta al testimone di giustizia Vincenzo Conticello". E' quanto chiede Ignazio Cutrò, presidente dell'Associazione Nazionale testimoni

Salvini : ancora arresti - vinceremo la guerra alla Mafia : Roma – “Altro blitz dei Carabinieri e altri arresti e perquisizioni per boss e delinquenti mafiosi, questa volta in provincia di Trapani. Grazie alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura che proseguono implacabili la guerra (che vinceremo) contro la mafia”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: ancora arresti, vinceremo la guerra alla mafia proviene da ...

Spataro : "l'operazione antiMafia annunciata da Salvini è finita - sei indagati irreperibili" : A due giorni dal botta e risposta con Matteo Salvini sull'operazione della procura di Torino, Armando Spataro rende noti i dettagli sull'operazione che ha portato all'arresto di alcuni membri della mafia nigeriana. Non lo aveva fatto prima per "non compromettere l'esito delle operazioni delegate che non si erano concluse il 4 dicembre ma che lo sono state ieri sera (nella serata del 5 dicembre, ndr)". Il bilancio dell'operazione è di otto ...

Duello con Salvini - Spataro smentisce il ministro : "Operazione contro Mafia nigeriana chiusa solo ieri sera e non martedì" : Il bilancio del procuratore: sei arresti e sei latitanti. Il presidente dell'Anticorruzione Cantone difende il magistrato torinese che dà una nuova bacchettata al vicepremier: "Diffuse notizie imprecise, Procura unica competente per le informazioni". Ora è polemica con l'Anm

