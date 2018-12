Luigi De Siervo nuovo ad Lega Serie A Priorità a lotta contro pirateria

Lega Serie A - Luigi De Siervo nuovo ad / Vinta la sfida con Matteo Mammì dopo tre votazioni : Luigi De Siervo è il nuovo amministratore deLegato della Lega di Serie A. Ha superato nella sfida Matteo Mammì e ci sono volute tre votazioni

Lega Serie A - Luigi De Siervo è il nuovo amministratore delegato : Ex amministratore deLegato di Infront Luigi De Siervo è il nuovo amministratore delgato della Serie A. Il terzo scrutinio tenutosi oggi in Consiglio di Lega l’ha visto uscire vincitore con 15 preferenze su 20, una in più del quorum. L’altro candidato alla carica di ad di Lega era Matteo Mammì, ex manager di Sky. De Siervo lascia la poltrona di amministratore deLegato di Infront Italy, advisor della stessa Lega di Serie A. Prima di ...