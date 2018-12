Londra | Gatwick | aeroporto chiuso Il mistero dei droni

Aeroporto Londra - droni sulla pista : in tilt scalo di Gatwick/ Ultime notizie : voli cancellati - ritardi di ore : Londra , Aeroporto di Gatwick in tilt per la presenza di droni sulle piste: cancellazioni, ritardi e passeggeri infuriati al secondo scalo del Regno Unito

Londra - lo scalo di Gatwick chiuso per droni in volo su pista : il personale calma le persone - passeggeri dormono in aereo : Voli bloccati o dirottati su altri aeroporti nello scalo londinese di Gatwick: a causare la paralisi dei voli è stato l’avvistamento di due droni che sorvolavano lo scalo in prossimità delle piste. Al primo avvistamento nella serata di ieri sono seguite diverse altre segnalazioni, tanto da spingere le autorità aeroportuali a sospendere i voli in arrivo per qualche ora, tentando poi di far ripartire il traffico alle prime ore del mattino. Ma 45 ...