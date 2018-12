L’Italia ha più o meno vantaggi a uscire dall’Ue? 

Project manager a Dortmund. “In busta paga 700 euro in più rispetto alL’Italia. I miei amici? Tutti emigrati per lavoro” : “Mai nella mia vita avrei pensato di andare in Germania, nemmeno da turista”. E invece Davide Randazzo, catanese 31 anni, oggi vive e lavora a Dortmund, città tedesca di 586mila abitanti, lontana dalla vivace Monaco o dalla cosmopolita Berlino. Davide lavora come Project manager per una delle più grandi start up tedesche del turismo: ha trasformato in una professione la sua passione per i viaggi, che lo ha portato a vivere ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “L’Italia ha la squadra più forte”. Vittozzi : “L’errore è da polli” : Arriva il secondo podio stagionale dalla Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, il primo a livello individuale: Dorothea Wierer chiude in seconda piazza la sprint di Pokljuka alle spalle di una inarrivabile Makarainen. Queste le parole alla FISI dell’azzurra nel post gara: “Sono contenta perché ho fatto uno zero sugli sci e e non male, ma ho fatto fatica perché la pista era un po’ ghiacciata e in queste condizioni per me ...

Il problema delL’Italia non è più come cambiare la manovra ma come cambiare il governo : I tremila imprenditori in rappresentanza di tre milioni di imprese e del sessantacinque per cento del pil italiano (dicasi sessantacinque) che si sono riuniti ieri alle Ogr di Torino per manifestare il proprio dissenso contro la cultura della decrescita veicolata dagli irresponsabili del cambiamento

"Oggi viaggio per L’Italia e vedo che assomiglia sempre di più al Cile - nelle cose peggiori del Cile” : Il suo giudizio politico sull'Italia di oggi Nanni Moretti lo affida all'esule Cileno che chiude il documentario "Santiago, Italia" : "Sono arrivato in un Paese che era molto simile a quello che sognava Allende in quel momento lì. Oggi viaggio per l'Italia e vedo che l'Italia assomiglia sempre di più al Cile, nelle cose peggiori del Cile". Ci si chiedeva perché dopo un lungo silenzio il più politico dei nostri registi ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : L’Italia ha un’anima guerriera e la Cina è sempre più vicina : Ormai sembra che solo la pura matematica possa tenere lontano l’Italia dal ritorno ai Mondiali di Basket. La vittoria di ieri sera con la Lituania ha permesso alla Nazionale di Meo Sacchetti di ipotecare concretamente la qualificazione. Mancano tre partite e il vantaggio sulle attuali quarte in classifica (Croazia ed Ungheria) è di tre vittorie, dunque un margine veramente rassicurante. Ieri non è stata una bella Italia, non si può ...

Global Migration Compact - L’Italia vuole abbandonare le assemblee per contare di più? : Cosa hanno in comune la decisione del governo italiano di non presentarsi alla conferenza internazionale sulle migrazioni di Marrakesh – e l’eventuale ritiro della firma dell’Italia dal Global Migration Compact – con la sentenza del Tar Lazio di imporre al governo italiano la pubblicazione dell’accordo bilaterale di cooperazione (anche militare), siglato tra Italia e Niger nel settembre 2017? Apparentemente nulla. Se però le ...

Cos’è il “Global Compact” e perché L’Italia non vuole più firmarlo : È un documento dell'ONU sull'immigrazione e solo due mesi fa il governo italiano lo aveva definito di «importanza fondamentale»

La serie tv della Rai ‘L’Amica Geniale’ conquista anche L’Italia! Più di 7 milioni di spettatori : Parte con il botto L’Amica Geniale su Rai1. La serie tv, frutto di una co-produzione tra Rai e il colosso internazionale HBO, ha monopolizzato la prima serata del 27 novembre 2018. Non c’è storia... L'articolo La serie tv della Rai ‘L’Amica Geniale’ conquista anche l’Italia! Più di 7 milioni di spettatori proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Vaccini - OCSE : L’Italia tra i Paesi UE con più casi di morbillo : Secondo il rapporto dell’OCSE “Health at a Glance: Europe 2018“, report sulla qualità delle cure nei Paesi dell’UE, con 8,9 casi ogni 100 mila abitanti, insieme alla Grecia e dopo la Romania, l’Italia è il Paese con il più alto tasso di incidenza di morbillo. La media dell’Unione Europea è stimata in 2,2 casi per 100 mila abitanti. In Unione europea sono stati segnalati 13.475 casi di morbillo da maggio 2017 a ...

Video Giorgio Napolitano : L’Italia? Non esiste più - c’è solo la sovranità dell’Europa : Giorgio Napolitano: L’Italia? Non esiste più, c’è solo la sovranità dell’Europa Ospite da Fabio Fazio , Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica Italiana rispose ad una serie di domande sulla situazione politica italiana e sulla trattativa stato-mafia. Ampio spazio fu dedicato alla questione europea, così tanto dibattuta. Tra chi si schiera a favore dell’Europa e chi invece pensa che la cosa migliore per gli italiani sia uscire ...

Ciclismo - L’Italia avrà 14 neoprofessionisti nel 2019 : Moschetti tra i più attesi : Anche se l’Italia del Ciclismo non vive il suo momento migliore, soprattutto per il movimento giovanile, nella prossima stagione altri 14 giovani corridori coroneranno il sogno del passaggio al professionismo. Il drappello di giovani corridori si è ritrovato a Milano per partecipare al corso di abilitazione per ottenere la tessera da professionista. Erano presenti vertici e rappresentanti dell’ACCPI, l’Associazione dei corridori, della Lega e ...

Di Maio : “Fondi europei? Francia e Germania non ci minaccino. L’Italia dà più di quel che riceve” : «Se Francia e Germania pensano di minacciare L’Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo». ...