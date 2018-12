L’Italia delle slot Ecco quanto giocano gli italiani | in un anno l’azzardo si mangia 5

“Ha mirato alla testa” il racconto delle amiche di Antonio - L’Italiano colpito a Strasburgo : Il drammatico racconto del due giovani studentesse universitarie che erano col giornalista italiano colpito a Strasburgo e lo hanno visto cadere sotto i colpi del terrorista. "L’uomo era freddo, glaciale. Ci ha guardati negli occhi e ha preso la mira. Non ha detto una parola" hanno raccontato le due ragazze ancora sotto shock e con la paura di uscire.Continua a leggere

Le Previsioni Meteo per le Geminidi : una tempesta sull’Europa oscurerà la vista delle stelle cadenti ma L’Italia ha una chance [DETTAGLI] : Il picco dello sciame Meteorico delle Geminidi quest’anno avverrà la notte tra il 13 e il 14 dicembre. Il Meteo, tuttavia, potrebbe essere una spina nel fianco di tutto coloro che sperano di avvistare almeno una delle Meteore più belle dell’anno. Una tempesta sull’Europa, infatti, limiterà la possibilità di godersi lo spettacolo, che potrebbe regalare fino a 120 Meteore all’ora. Secondo AccuWeather, le nuvole oscureranno la vista su gran parte ...

Corruzione - “L’Italia attui norme Ue antiriciclaggio e favorisca trasparenza su informazioni fiscali delle grandi imprese” : La Corruzione ha un impatto su tutti noi, spesso in modi di cui non siamo consapevoli. Questo problema è particolarmente grave nei paesi in via di sviluppo. L’organizzazione The ONE Campaign stima che questi paesi perdano ogni anno oltre 1 trilione di dollari attraverso affari illeciti o loschi, spesso con il coinvolgimento di società di comodo anonime. Oggi, nella Giornata internazionale contro la Corruzione, vale la pena riflettere un momento ...

Rugby - 6 Nazioni – Designati calendario e arbitri delle sfide delL’Italia : Rese note le desigNazioni arbitrali e il calendario per il torneo 6 Nazioni 2019: il torneo prenderà il via il 2 febbraio World Rugby, la federazione internazionale, ha annunciato oggi le desigNazioni arbitrali per il Guinness 6 Nazioni 2019, al via il prossimo 2 febbraio con gli Azzurri impegnati a Murrayfield contro la Scozia, match affidato all’inglese Pearce. In seguito l’Italia ospiterà il Galles in casa il 9 febbraio all’Olimpico ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : L’Italia conferma il tallone d’Achille delle prove distance in tecnica libera : Certo una sola gara fornisce un dato che non può far statistica, ma anche in questa stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo il trend nelle distance in tecnica libera non pare essersi invertito per l’Italia: quanto visto nel Lillehammer Triple non fa dormire sonni tranquilli agli azzurri. Certo, potrebbero essere tante le attenuanti: siamo ad inizio stagione e la 15 km norvegese assegnava punti dimezzati, essendo tappa di un minitour, ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il calendario completo delle partite delL’Italia. Date - programma - orari e tv : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio si disputeranno tra il 21 marzo e il 19 novembre 2019, l’Italia giocherà dieci partite (cinque in casa e altrettante in trasferta) con l’obiettivo ovviamente di staccare il pass per la rassegna continentale. La nostra Nazionale sta cercando di rialzarsi dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2018, le ultime uscite hanno regalato una squadra propositiva che sta cercando di uscire dal ...

Calcio - Europei Under21 2019 : il programma e gli orari delle partite delL’Italia. Il calendario completo : L’Italia affronterà Spagna, Polonia e Belgio nel girone degli Europei Under21 2019 che si disputeranno nel nostro Paese dal 16 al 30 giugno. Gli azzurri andranno in scena a Bologna e a Reggio Emilia in un gruppo davvero molto proibitivo: solo la vincitrice accederà alle semifinali mentre la seconda classificata dovrà sperare di essere la migliore piazzata per proseguire la propria corsa. La nostra Nazionale sarà dunque chiamata a una vera ...

W L’Italia - Aida Yespica e Raffaella Fico opinioniste. La showgirl venezuelana parla delle molestie subite da piccola : Aida Yespica Politica, spread, allarme sicurezza e rifiuti: nei talk show se ne discute sino allo sfinimento. Da mattina a sera. E il telespettatore, dopo un po’, getta la spugna. Per ovviare alla fuga degli innocenti, i programmi d’attualità sono costretti ad ingegnarsi. Ieri sera, ad esempio, Gerardo Greco a W l’Italia, dopo aver archiviato la pagina politica, ha parlato di amore (e sess0) al tempo del MeToo, imbastendo un ...

Basket femminile - L’Italia si qualifica agli Europei! Ruggito delle azzurre - battuta la Svezia : SI VOLA agli Europei! L’Italia non delude, sconfigge la Svezia per 62-56 a La Spezia e stacca il pass per la rassegna continentale di Basket femminile che si disputerà il prossimo anno in Lettonia e Serbia. Le azzurre dovevano battere le scandinave per accedere matematicamente alla fase finale del torneo e così hanno fatto, senza dover fare i conti per capire se sarebbero state tra le sei migliori seconde. Una prestazione corale delle ...

Volley femminile - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : L’Italia incrocia l’Olanda - sfida totale verso Tokyo! Le avversarie e il girone delle azzurre : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale femminile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni ...

VIDEO Show delle Farfalle a Tu Si Que Vales - L’Italia della ritmica si esibisce in tv su Canale 5 : Grande palcoscenico per le Farfalle che hanno avuto la possibilità di esibirsi a Tu Si Que Vales, il celeberrimo programma campione d’ascolti che va in onda su Canale 5 ogni sabato sera. La Nazionale Italiana di ginnastica ritmica ha messo in mostra tutto il proprio talento con un’esibizione emozionante e unica, proprio come ci hanno abituato a fare nel corso degli anni in gara. Alessia Maurelli e compagne si sono scatenati davanti ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - flop per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...