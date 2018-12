L' India mette al bando l' utero in affitto

India : uomo non mette il bagno in casa - la figlia di 7 anni lo fa arrestare : Arriva dall' India una notizia che, nella sua atipicità, rende egregiamente l'idea di quanto possa essere grave una delle problematiche che più affliggono il Paese di Gandhi, la scarsità dei servizi ...

India - scommette il figlio di 3 anni al gioco d’azzardo. E lo perde : Fino a dove può arrivare la febbre del gioco d’azzardo? In India , fino al punto di scommette re il proprio figlio . E’ accaduto in un piccolo villaggio dello Stato di Bihar dove un uomo, dopo aver perso tutti i suoi averi, ha messo sul piatto anche il figlio di 3 anni in un’ultima, disperata, puntata. E lo ha perso è stato condannato a... 50 addominali. In India il mercato del gioco d’azzardo vale 60 miliardi di dollari, di cui circa la metà di ...

F1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “le mie frasi sul Gp dell’India? Ecco qual è la verità” : Il pilota campione del mondo ha provato a fare chiarezza sui social circa le sue parole relative al Gp dell’India Il Gp del Vietnam è pronto ad entrare in calendario a partire dal 2020, un appuntamento in più in calendario che rischia di creare ulteriori problemi alle scuderie impegnate nella massima competizione automobilistica del mondo. Sulla questione era intervenuto Lewis Hamilton, sottolineando la propria preoccupazione per ...