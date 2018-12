L' esercito per riparare le buche? Macché

Roma - per le buche "ritorna" l'esercito : l'esercito per contribuire a riparare le strade di Roma disastrate dalle buche. Lo prevede l'emendamento alla manovra che il M5S ha ripresentato in commissione Bilancio al Senato, dopo che ieri una prima versione era stata dichiarata inammissibile.La modifica, a quanto si apprende, introduce il carattere emergenziale dell'intervento, giustificando così l'impiego anche dell'Arma del Genio dell'esercito.

Bordoni : non necessario intervento esercito se ci fosse piano per strade : Roma – “Il rapporto Ispra-Snpa sulla qualita’ dell’Ambiente Urbano presentato stamani in Senato ha fatto rilevare che a Roma dove solo negli ultimi 10 mesi del 2018 si sono registrate ben 136 voragini. Un dato che mette paura e soprattutto mette a rischio la vita di tanti cittadini”. “Evocare l’esercito non serve, basterebbe attuare un serio piano per mettere in sicurezza le strade il cui dissesto ...

L'esercito per le buche di Roma - ira di Trenta : pasticcio di Raggi - aiuti solo per emergenze : La prima reazione di Elisabetta Trenta di prima mattina è stata rabbiosa. 'Ma chi ha fatto uscire - si è sfogata con lo staff - queste sciocchezze? Ma come si fa a pensare che i nostri militari ...

esercito per tappare le buche - Laura Castelli : 'Situazione grave - il piano va avanti. La Lega è con noi' : Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota M5S, perché l'emendamento sull'uso del Genio militare per tappare le buche è stato ritenuto inammissibile? 'Allora, questo voglio ribadirlo. Trovo che sia inutile creare allarmi ...

esercito per le buche di Roma - ma è stop in Commissione. Castelli : 'Nuovo testo' : 'Stiamo effettuando una semplice correzione formale del testo, che sarà ripresentato a breve', garantisce il viceministro dell'economia, Laura Castelli. Mentre la titolare della Difesa Elisabetta ...

esercito per le buche di Roma - ma è stop in Commissione. Castelli : 'Nuovo testo' : Il supporto dell'Esercito per intervenire sulle malmesse strade della Capitale. A prevedere la misura è un emendamento M5S arrivato in commissione bilancio del Senato, ma dichiarato inammissibile. '...

Sindacato militari : esercito per buche indigna - vadano i 5 Stelle : Roma, 18 dic., askanews, - 'Come Sindacato dei militari sono indignato: utilizzare i militari per riparare le buche sulle strade di Roma offende la loro professionalità. Ricordo a Raggi e al ministro ...

Rienzi : bocciatura esercito schiaffo a Raggi - buche permarranno : Roma – I cittadini romani sono sempre piu’ abbandonati a se stessi e dovranno imparare a convivere con le buche stradali. Lo afferma il Codacons, commentando la decisione della commissione Bilancio del Senato che ha bocciato l’emendamento sulle risorse per la riparazione delle buche di Roma con l’ausilio del Genio militare. “Da tempo chiediamo al Governo di inviare l’esercito a Roma per risolvere le due ...

Manovra - buche Roma : stop all'emendamento per farle riparare dall'esercito : Lo ha precisato in una nota il viceministro dell'Economia Laura Castelli. "Stiamo effettuando una semplice correzione formale del testo, che sarà ripresentato a breve e che finalmente aiuterà la ...

Manovra - stop commissione Bilancio all'esercito per le buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato all'emendamento 1.2827, che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare. L'emendamento, a quanto si apprende, è ...

Roma - 240 milioni e l'intervento dell'esercito per riparare le buche stradali : La maxi operazione di ripristino del manto stradale nella città di Roma sarà gestita dai soldati speciali del Genio militare La bellezza di Roma è letteralmente martoriata dalla presenza di pericolose ...