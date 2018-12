Legge di Bilancio | meno risorse per reddito di cittadinanza e quota 100 | i nuovi conti

Cosa ha fatto davvero il governo del cambiamento con la Legge di bilancio : fact checking : Con la legge di bilancio (quasi) pronta per essere discussa dal Senato della Repubblica è il momento di fare un piccolo bilancio di quanto realizzato dal governo guidato dal Presidente Giuseppe Conte. L'elenco da cui partire lo offre il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio: ma le cose stanno realmente così?Continua a leggere

Web tax Legge di Bilancio 2019 : cos'è - come funziona e chi paga - Informazione Fiscale : Le misure renderebbero l'UE un leader globale nel progettare leggi fiscali adatte per l'economia moderna e l'era digitale. " Si procede, infatti, verso una tassazione europea sul digitale, che però ...

MANOVRA - SALVINI-DI MAIO : 'IVA NON AUMENTA'/ Accordo con Ue : Governo difende la Legge di bilancio : MANOVRA, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'Accordo, SALVINI-DI MAIO 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

C’è una Legge di bilancio - infine : Dopo l'accordo con la Commissione Europea il governo ha presentato un nuovo testo scendendo a molti compromessi, con tagli alle pensioni e agli investimenti e possibili aumenti dell'IVA

Legge di Bilancio : Tria - pensiamo di recuperare parte deficit con vendita immobili : Roma, 19 dic 20:10 - , Agenzia Nova, - "pensiamo di recuperare una parte di deficit attraverso la vendita di immobili di proprietà pubblica". Lo ha detto il ministro dell'Economia,... , Rin,

"Reddito e quota 100 da aprile" Così cambia la Legge di bilancio : "Il reddito di cittadinanza partirà il primo aprile e quota 100 partirà per i privati ad aprile e per il pubblico a ottobre". Dopo il via libera di Bruxelles all'accordo con il governo sulla manovra, accordo che ha scongiurato l'apertura della procedura europea per deficit eccessivo Segui su affaritaliani.it

Legge Bilancio - Conte 'Con Ue negoziato politico - noi mai arretrato' : Giovanni Tria, ministro dell'Economia si dice 'soddisfatto'. Ma il Pd attacca. 'Per la prima volta - scrive su Twitter Paolo Gentiloni - la Legge di Bilancio italiana viene varata a Bruxelles. ...

Manovra - il Wwf : “Gli emendamenti al disegno di Legge di bilancio 2019 consolidano e estendono la privatizzazione delle spiagge italiane” : Si rafforza e si estende la privatizzazione delle spiagge italiane. Con i due emendamenti al disegno di legge di bilancio 2019, proposti dalla maggioranza in Senato, non solo si consolida la permanenza sino al 2020 di strutture amovibili sui nostri litorali e si prorogano di fatto, per un massimo di 25 anni, le concessioni demaniali degli stabilimenti balneari in spregio alla Direttiva europea sulla concorrenza Bolkenstein (che imporrebbe le ...

Università - la Legge di bilancio non fermerà il declino. Il futuro è sempre quello di una volta : La legge di bilancio è diventata da tempo l’incubo autunnale, assieme a frane e alluvioni. Le uniche novità del 2018, poco consolanti, sono state le trombe d’aria e le mareggiate epocali. Sui genovesi è anche caduta la tegola del ponte, un dramma nazionale a rischio di tragica farsa se non si concluderà nel giro delle quattro stagioni. E il rischio che il danno degli altri disastri, più o meno naturali, rimanga a carico degli sfortunati ...

Conte chiama Tria a Palazzo Chigi per il rush finale sulla Legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è a Palazzo Chigi per un incontro sulla manovra in base all'intesa sui saldi concordata con Bruxelles. Il ministro, chiamato dal premier Giuseppe Conte per definire le modifiche al Bilancio, molto probabilmente non parteciperà alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione' alla quale era atteso.

Legge di Bilancio - l’emendamento della Lega che mette una pezza sui conti della cassa di previdenza dei giornalisti : Comunicatori pubblici e privati insieme con i giornalisti nell’Inpgi? Non solo. Nell’Istituto di previdenza dei giornalisti potrebbero dal primo gennaio 2019 entrare pure “coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informativa, inerente la produzione, il confezionamento e la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediali”. Ovvero informatici, ingegneri, webmaster, ...