Le spese del Palazzo | la Camera ci costa quasi un miliardo di euro

Strade private illuminate a spese del Comune : blitz nel Napoletano - eseguiti i distacchi : Undice Strade private, sempre illuminate, di giorni e di notte, e a pagare era il Comune di Calvizzano, da mesi retto da una triade commissariale dopo lo scioglimento per camorra.. La scoperta dei ...

spese legali e nomina o revoca giudiziaria dell’amministratore del condominio : Cassazione 11.10.2018 n. 25336 per le caratteristiche del procedimento di volontaria giurisdizione di nomina dell'amministratore di condominio comportano l'inapplicabilità delle disposizioni ex art. 91 cpc, cosicché le Spese del procedimento devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso per la nomina dell'amministratore o resistendo a tale iniziativa giudiziaria.Continua a leggere

Le spese della Francia finiscono sul tavolo dei negoziati Ue-Italia : 'Pur trattandosi di due vicende molto diverse tra di loro, gli ultimi sviluppi in Francia avranno inevitabilmente un impatto sul dossier Italia'. Da Strasburgo, al termine della riunione settimanale ...

IlPieno2 permette di tenere traccia delle spese dell’auto e aiuta l’utente a risparmiare : IlPieno2 è un'applicazione che consente di contabilizzare le spese che riguardano l'auto o la moto come tagliandi, meccanico, autostrada, parcheggi e assicurazione, compresi i rifornimenti per il consumo di benzina. Tra le varie funzionalità l'app genera la scheda carburanti, può ricordarvi dove avete parcheggiato utilizzando il bluetooth dell'auto automaticamente e visualizza i prezzi dei carburanti nella zona ordinati per prezzo o ...

Sospese le attività dell'Acquarius. Msf e Sos Méditerranée accusano l'Italia - : "Negli ultimi due mesi, con persone disperate che continuano a fuggire in mare lungo la rotta migratoria più letale al mondo, la nave Aquarius è rimasta bloccata in porto, impossibilitata a portare ...

Cina - Gemelline Ogm - sospese le ricerche su alterazioni del Dna : D opo le rivelazioni di un ricercatore di Shenzhen, He Jiankui , che ha dichiarato di avere contribuito alla nascita di due Gemelline con Dna alterato , il ministero della Scienza e della Tecnologia cinese ha sospeso tutte le ricerche relative alle alterazioni del codice genetico . Lo ha reso noto lo stesso dicastero, citato dall'emittente televisiva statale, China ...

Recupero delle spese legali per l’esecuzione forzata : Cassazione del 5.10.2018 n. 24541 il provvedimento del giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, relativo alla liquidazione delle spese dell'esecuzione, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le ...

spese pazze della Lega - così Matteo Salvini prova a salvare Umberto Bossi dal processo : Alla fine Matteo Salvini e la Lega hanno optato per il salvataggio sia politico sia (potenzialmente) giudiziario. E hanno presentato querela a Milano, dove si dovrebbe celebrare il processo d’appello sulle Spese con soldi pubblici per la family di Umberto Bossi, soltanto nei confronti dell’ex cassiere Francesco Belsito e non del senatùr. Entrambi, ...

Andrea Franzoso nel cda di Trenord : è il whistleblower che nel 2015 denunciò le spese pazze del ‘suo’ presidente : Federica Santini, Marco Giovanni Piuri, Marika Arena, Dario Della Ragione, Marco Barra Caracciolo e Andrea Franzoso. È questo il nuovo consiglio d’amministrazione della Trenord per il triennio 2018-2020. Oggi l’ufficializzazione delle nomine, con Santini presidente del cda e Marco Giovanni Piuri amministratore delegato. Tra i nomi dei nuovi consiglieri spicca quello di Andrea Franzoso. Nel 2015, da dirigente di Ferrovie Nord, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 novembre : Sono diversi gli esponenti del Carroccio che hanno guai per le spese pazze : Manina verde La Lega prova a salvare i furbetti delle spese pazze In commissione – I salviniani presentano un emendamento al ddl Anticorruzione per svuotare il reato di peculato No del Pd e del M5S, che forza gli alleati a ritirare la proposta di Lorenzo Giarelli Scusali, Silvio di Marco Travaglio Lo attendevamo con ansia, e finalmente il gran giorno è arrivato: il giorno della difesa del conflitto d’interessi da parte di chi ...

Castellammare - Violenza sulle donne - la Regione aiuta le famiglie delle vittime : 2mila euro per sostenere le spese : 2mila euro alle famiglie delle donne vittime di violenze. Grazie alla presenza del centro antiViolenza a Castellammare, gestito dalla Cooperativa Anchise, i familiari della ragazzina minorenne di ...

Torino - rom fa la bella vita a spese del Comune : Panama, tacchi a spillo e Ferrari. Sena Halivovic, alias Raselma, 60 anni, potentissima rom del clan matriarcale dei Korakhanè, musulmani e originari del Kosovo, faceva la bella vita a spese del Comune di Torino.Sebbene possedesse ben 4 milioni di euro, Sena è riuscita a farsi passare per nullatenente e a frodare così il Comune di Torino ottenendo 70mila euro in assegni familiari per lei e per 22 persone della sua famiglia. Soldi che sono stati ...