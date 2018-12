Le notizie del giorno – Caos prima di Juve-Roma | “i bianconeri rischiano l’illecito”

Ultime notizie Roma del 20-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti e rifugiati subiscono orrori inimmaginabili Livia Questa è la denuncia in un rapporto delle Nazioni Unite che descrive dettagliatamente in 61 pagine all’interno degli abusi subiti Da donne bambine uomini dal momento in cui entrano in Libia durante la loro permanenza nel paese e se vi riescono mentre ...

Ultime notizie Roma del 20-12-2018 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno è iniziata Genova la demolizione del Ponte Morandi ha un valore simbolico enorme dice il sindaco Marco Bucci i primi abbattimenti intorno alle 12:00 sotto il moncone Ovest del viadotto nell’aria ami un’azienda municipalizzata per i rifiuti due manufatti abbattuti le colleghe La Fabbrica del riciclo danneggiati dal crollo Cambiamo argomento nel 2017 ...

Alex Sandro - rinnovo del contratto con la Juventus/ Ultime notizie : ufficiale il prolungamento fino al 2023 : Alex Sandro, rinnovo del contratto con la Juventus. Ultime notizie: ufficiale il prolungamento fino al 2023 del terzino brasiliano

Ultime notizie Roma del 20-12-2018 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli mattinata di caos traffico nel centro di Roma per dei bus turistici fermi in Piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l’accesso nel centro storico a partire dal 2019 la protesta che ha usato la chiusura al traffico di Piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell’area centrale che il comando della ...

Ultime notizie Roma del 20-12-2018 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una donna è stata trovata morta nel Tevere a Roma la donna 38 anni si era allontanata stamani da casa con le due figlie gemelle di 6 mesi a dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarti nel fiume l’altezza di Ponte Testaccio nessuna traccia il momento delle bambine in corso ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e della ...

Ultime notizie Roma del 20-12-2018 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli bene aver evitato la procedura di infrazione ma l’Europa deve cambiare la linea del governo chi l’ha il giorno dopo lo stop di Bruxelles alle procedure per il debito italiano con L’intesa sulla manovra. dai vicepremier arrivano rassicurazioni sul fronte dell’IVA dopo la notizia che nel maxiemendamento del governo che recepisce ...

Ultime notizie Roma del 20-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la commissione Unione Europea ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia dopo l’accordo raggiunto con Bruxelles è arrivato l’emendamento del governo che recepisce Intesa con l’Unione Europea sulla manovra la proposta di modifica è stata depositata in commissione bilancio al Senato prima in aula al ...

Ultime notizie Roma del 20-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il compromesso sulla manovra non tradisce le promesse fatte agli italiani dice il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti intervenuto a Sky Tg24 possiamo fare le nostre misure sentiamo della Liga capiscono le diversità che si compongono in questo governo e continuano a mantenere quel tipo di fiducia fin quando abbiamo questo tipo ...

Ultime notizie Roma del 20-12-2018 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale giovedì 20 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio 1520 oggi alle 13:00 il termine per la presentazione dei Superman davanti alla manovra si va verso la richiesta di fiducia sul maxiemendamento che oggi in aula al Senato recepisca le proposte di governo e relatori taglio per tre anni che l’aumento delle pensioni oltre i €1520 al mese taglio a quelle oltre €100000 aumenti ...

Ultime notizie Roma del 20-12-2018 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale oggi alle 13:00 termine per la presentazione dei subemendamenti alla manovra si va verso la richiesta di fiducia sul maxiemendamento che oggi in aula Senato recepisca le proposte di governo e relatori taglio per tre anni dell’adeguamento delle pensioni oltre i €1520 al mese taglia quelle oltre 100.000 l’hanno aumenti dell’IVA per 23 ...