Le campagne di odio sulla rete portano alla violenza | abbiamo i primi risultati

huffingtonpost

: @RSF_inter Reporters sans frontières | 'La politica che fomenta l’odio contro i giornalisti è una parte del problem… - Eli_Cherie : @RSF_inter Reporters sans frontières | 'La politica che fomenta l’odio contro i giornalisti è una parte del problem… - blissenoby : RT @FinaTolindo: #facciamorete si parta dal non parlare di “nemici” ma di avversari politici. NO alle campagne di odio e di critica becera.… - chioldin : In Italia, in Europa e nel mondo i migranti continuano a essere bersaglio di campagne d’odio da parte dei governi. -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Esiste un legame diretto tra l'influenza dei social network ed eventi criminosi? Secondo due recenti studi di ricercatori dell'Università di Warwick, in Inghilterra, la risposta potrebbe essere affermativa. E tirerebbe in ballo il dilagare dell'hate speech associato allediriversate da troll e bot all'interno dei social media.Il lavoro di Karsten Mueller e Carlo Schwarz parte da un documento che mostra la concentrazione di crimini dovuti a sentimenti dicontro i musulmani nelle contee degli Stati Uniti con un elevato utilizzo di Twitter. Prima dell'elezione di Trump queste aree non avevano tassi significativi di reati di: i ricercatori hanno rilevato come questi crimini aumentavano con una frequenza altamente correlata ai tweet del presidente usa su Islam e musulmani.In un secondo paper pubblicato a maggio Mueller e Schwarz hanno dimostrato che il ...