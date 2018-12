Lazio | Claudio Lotito bacchetta i suoi uomini | “vi siete imborghesiti! Continuiamo la

sportfair

(Di giovedì 20 dicembre 2018)ha parlato alla cena di Natale delladel momento della sua squadra un po’ imborghesita a detta del patron “Rispetto lo scorso anno ho 25 chili di meno, assisto ad una classifica più leggera, ma sono convinto che con l’aiuto di tutti possiamo ottenere risultati”.apre così il proprio discorso alla cena di Natale in casa. Le parole del patron, riportate daStyle Channel, si fanno poi sempre più forti: “L’importante è avere a disposizione la materia prima ed avere la possibilità di esprimere i valori del gruppo e l’unione di questa squadra che è composta da una società, da uno staff e da una rosa che ha i numeri giusti. Dobbiamo crederci. La determinazione, la forza di gruppo, il sacrificio e la voglia di raggiungere risultati sono importanti per conseguire dei risultati. Le vittorie non si proclamano, ma si ottengono con queste ...