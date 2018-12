Lavoro | INPS | in 10 mesi assunzioni aumentate del 5 | 7%

Inps : min. Lavoro - in Sardegna no ridimensionamento sedi territoriali : Roma, 2 dic. (AdnKronos) - Il ministero Lavoro, assicura che il piano di riorganizzazione dell’Inps nella Regione Sardegna "non sarà avviato. Prima di avviare l’eventuale piano si procederà ad un’attenta analisi con i territori per comprenderne le necessità". Lo rende noto il ministero del Lavoro in

Lavoro - INPS : Arriva un boom trasformazioni a tempo indeterminato (+45 - 6%) : Lavoro, INPS: boom trasformazioni a tempo indeterminato (+45,6%) Nei primi 9 mesi del 2018, le assunzioni dei datori di Lavoro privati, sono state 5.661.000 in aumento del 5,3% a fronte di 4.996.511 cessazioni (+7,4%) con un saldo positivo di 665.000 contratti. E’ la fotografia scattata dall’Osservatorio sul precariato dell’INPS secondo cui nel periodo la variazione netta sui rapporti di Lavoro a tempo indeterminato (assunzioni più ...

Crotone : consulenti Lavoro - nessun coinvolgimento in truffa Inps e Arcea : Crotone, 28 nov. (Labitalia) - Truffe all'Inps e all'Arcea a Crotone: "Dalle verifiche del Consigli[...]

Lavoro - Inps : Nel 2017 dipendenti +4 - 1% annuo - apprendisti +12 - 4% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Infortuni - Fillea a Inps e Inail : "In edilizia battaglia contro Lavoro nero e grigio" : Roma, 14 nov. (Labitalia) - Noi chiediamo "all'Inail ma anche all'Inps e agli altri istituti di so[...]

Lavoro - pratica di avvocatura all'Inps : pubblicato bando : E' stato pubblicato il bando dell'Inps per partecipare all'ammissione alla pratica forense. La domanda dovrà essere presentata solo per via telematica

Reggio Calabria : intesa tra consulenti del Lavoro e Inps : Reggio Calabria, 26 ott. (Labitalia) - Migliorare e semplificare l’interlocuzione tra consulenti [...]

Lavoro in Italia e all’Estero : dove pagare i contributi. I chiarimenti Inps : Visto che la faccenda degli obblighi di versamento contributi non sempre è chiara per chi svolge attività lavorativa con contratti di collaborazione all’Estero, ci ha pensato l’Inps a fornire chiarimenti per i cittadini Italiani iscritti alla Gestione separata, che lavorano all’Estero e non hanno capito bene dove versare i contributi. Le precisazioni sono state fornite con un’apposita circolare (la numero 102 dello scorso 16 ottobre 2018), in ...