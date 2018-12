Latina | Torino | Roma | le violenze razziste non si fermano

cronachediordinariorazzismo

: @mengonimarco orgoglio nazionale ed ora anche cittadino ?????? #Torino - latina_it : @mengonimarco orgoglio nazionale ed ora anche cittadino ?????? #Torino - DanieleMosconi : @sampdoria Il problema caro mister - lei lo sa meglio di me - è il fattore appagamento che può prendere nella panci… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Fatti con cadenza quotidiana estremamente gravi, e sempre più relegati alla pura cronaca. Fatti che non dovrebbero passare inosservati. E che dovrebbero far riflettere sul clima inquietante in cui ...