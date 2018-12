Lasciare la Juve significa perdersi | da Anastasi a Higuain | la Vecchia Signora è senza

sportmediaset.mediaset

: [TS] Paul Pogba e la Juve, tempi più lunghi ma non tramonta. L' esonero di Mourinho non cambia la decisione del Pol… - forumJuventus : [TS] Paul Pogba e la Juve, tempi più lunghi ma non tramonta. L' esonero di Mourinho non cambia la decisione del Pol… - forza_lotta : Buongiorno @m_crosetti , ho letto il suo pezzo su Rep. Interessante, ma non crede che forse dopo Henry accadde anch… - panda8854607822 : @Ferdi_Fe27 @Calabrone5 Dico amici partenopei... piuttosto di difendere il Napoli calcio e parlare di juve e di fur… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Tornando indietro nel tempo, molto indietro, ci sono, all'Inter per Boninsegna, e Capello , al Milan per Benetti,. Poi, poco più in là con gli anni Paolo Rossi , al Milan, e Tardelli , all'...