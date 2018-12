L’amore a Natale | trama | cast e trailer del film | 20 dicembre

ilnotiziangolo

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L’amore aè ilche Tv8 ha scelto per il suo primo pomeriggio di oggi, 202018. Andrà in onda dalle 14.15 e fa parte del ciclo natalizio This Is Christmas promosso dall’emittente. Una commedia romantica diretta da Rachel Goldenberg e con protagonisti gli attori Danica McKellar e Dustin Milligan. Prima di immergerci nella visione, scopriamo le curiosità sulL’amore acompleto,e come guardarlo in streaming.L’amore ae anticipazioniSam e Kat si conoscono fin da bambini grazie all’unione delle rispettive famiglie. Crescono così l’uno al fianco dell’altra, adorando in particolar modo la festa di. Tutto ruota attorno al tavolo natalizio, i drammi della famiglia e degli amici e persino le risate, i giochi. Qualcosa di spezza quando una volta adulti, Sam si presenta a casa di ...