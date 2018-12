L' amica geniale | Giovanni Amura spiega la scena delle scarpe | vuol dire tradimento

Anticipazioni L’amica geniale 2 : Elena tradita cambia vita : La seconda stagione de L’amica geniale si farà. L’ultima puntata, andata in onda martedì scorso, ha riscosso un enorme successo di pubblico e Rai e HBO hanno annunciato la seconda stagione che sarà tratta dal romanzo di Elena Ferrante “Storia del nuovo cognome”, secondo libro della misteriosa autrice a cui ne seguono altri due che raccontano la vita di Elena e Lila fino alla vecchiaia. Che cosa vedremo nella seconda serie de L’amica geniale e ...

Anticipazioni L'amica geniale - seconda stagione : Lila e Nino diventano amanti : Il prossimo marzo si registreranno le puntate della seconda serie de "L'amica geniale", la serie tv ambientata in uno dei rioni della periferia est di Napoli, intorno agli anni '50. La serie tv è spopolata oltre i confini nazionali ed ha avuto un enorme successo negli Stati Uniti. La storia è incentrata su due protagoniste: Lila Cerullo che è costretta ad abbandonare la scuola per aiutare i suoi nella bottega di scarpe e Lenù, più agiata ...

L’amica geniale - altra scena censurata dalla Rai : il nudo integrale di Lila su Timvision : Ci risiamo. Anche in occasione dell’ultima puntata de L’amica geniale andata in onda martedì 18 dicembre e che ha chiuso con grande successo di pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori, la Rai ha deciso di censurare una scena. Era già successo durante il sesto episodio, quando la tv di Stato decise di non mostrare per intero il momento della violenza sessuale ai danni di Lenù. Questa volta, invece, la censura ha colpito un ...

L’amica geniale - su Timvision la scena di violenza censurata dalla Rai : La censura colpisce L’amica geniale. La serie tratta dal libro di Elena Ferrante è stata oggetto di alcune modifiche nella puntata in onda martedì 11 dicembre su Rai1 che ha confermato il gradimento del pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori. Nel secondo dei due episodi in programma, intitolato L’isola, Elena subisce violenza da parte di Donato Sarratore. Sul finire della sua vacanza a Ischia, infatti, la giovane conosce il ...

L’amica geniale – Quarta e ultima puntata di martedì 18 dicembre 2018 – Trama - anticipazioni. : Dopo l’amplein di ascolti delle prime tre puntate, con una media di circa 7 milioni di telespettatori e oltre il 30% di media di share, questa sera su Raiuno appuntamento con l’ultimadelle quattro puntate de l’Amica Geniale, tratta dai best seller di Elena Ferrante. La fiction narra il racconto dell’amicizia tra due donne, Elena e […] L'articolo L’amica Geniale – Quarta e ultima puntata di martedì 18 dicembre 2018 – ...

L'amica geniale - 7 milioni di spettatori a puntata : Il New York Times l'ha paragonata a Game of Thrones, serie tv statunitense leader assoluta del settore. E con una media di 7 milioni di spettatori a puntata L'Amica Geniale ha conquistato...

Finale con il botto per L’amica geniale ma tanta delusione per l’ultima puntata : “il cliffhanger dov’è?” : Chi si aspettava un'ulteriore impennata negli ascolti si sbagliava visto che il Finale de L'Amica Geniale ha chiuso in pari con il resto della stagione con un ottimo 30% di share e poco meno di 7 milioni. Nonostante tutto, questo è un successo. Nessuna fiction è riuscita a fare tanto, soprattutto in quest'ultimo periodo tenendo alto il livello e permettendo al pubblico che ha seguito la prima puntata di rimanere fino alla fine e di rimanere ...

L'amica geniale - la voce pazzesca sulla seconda stagione : fan in delirio - cosa vedranno su Rai 1 : La prima stagione de L'Amica Geniale si è conclusa con la prima serata di martedì 18 dicembre. Un trionfo assoluto, in termini di share: su Rai 1 ha totalizzato il 30 per cento. A meno di 24 ore dalla ...

L'amica geniale - il regista è un noto figlio d'arte. Sapete chi è il padre? : Saverio Costanzo può essere considerato un figlio d'arte, ma ha scelto di non ripercorrere le orme del padre. Il primogenito di Maurizio Costanzo , infatti, ha scelto il cinema per sviluppare la ...

L'amica geniale - Rai 1 censura scena nudo integrale di Lila. Dove vedere il video completo : Una scena di nudo tagliata dalla censura Rai nell'ultimo episodio de L'Amica Geniale. Gli ultimi due episodi della prima stagione della fiction di Rai 1 sono andati in onda martedì 18...