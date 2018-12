La strage più mortale del Mediterraneo è diventata ancora più mortale

Ancona - strage in discoteca - molti più biglietti del consentito : l'intercettazione (video) : "Questa volta ho stampato seimila biglietti e li ho venduti tutti". Un'intercettazione fisserebbe la voce del figlio di uno dei titolari della 'Lanterna Azzurra', la discoteca di Corinaldo dove è avvenuta la strage costata la vita a sei persone, cinque minori e una mamma. La registrazione, mandata in onda ieri nel corso del programma 'Chi l'ha visto?', dimostrerebbe che alla discoteca di Corinaldo in attesa del dj set del trapper Sfera Ebbasta ...

strage in discoteca - l'intercettazione a Chi l'ha Visto : 'Sono messo male - i biglietti sono di più e non bastano' : Alla discoteca di Corinaldo per il concerto di Sfera Ebbasta c'erano più persone del consentito. Gli inquirenti stanno indagando per accertare le responsabilità della tragedia che è costata la vita a ...

strage in discoteca - altri due fermi per droga : 'Spruzzate più sostanze' : ANCONA - Otto indagati per la tragedia di Corinaldo, ma la soluzione del rebus è ancora lontana. Decine e decine di testimoni, subito dopo la Strage del Lanterna Azzurra, ripetono un nome o una ...

strage AL CONCERTO DI SFERA EBBASTA/ La tragedia di sei desideri apparentemente incompiuti : Dopo la tragedia a Corinaldo, nella discoteca al CONCERTO di SFERA EBBASTA, è il momento delle assenze, dei desideri incompiuti. Delle domande.

strage in discoteca - Alice è uscita dal coma. “Mamma - non lasciarmi più”. Le parole della 15enne - le lacrime della madre : Si chiama Alice ed è una di quelle ragazze presenti all’ospitata di Sfera Ebbasta alla “Lanterna azzurra” di Corinaldo. Oggi la giovane si è svegliata dal coma farmacologico indotto, ha dapprima guardato la madre, l’ha riconosciuta e ha detto: “Mamma, dammi la mano, non mi lasciare”. La ragazza, 15 anni, è ricoverata all’ospedale di Ancona dopo essere rimasta gravemente ferita nella tragedia di Corinaldo. Ieri si è risvegliata ...

Emis Killa non ferma il tour - concerto il giorno dopo la strage : «Dobbiamo essere più forti della paura» : di Nicole Cavazzuti 'Bisogna essere più forti della paura, perché all'inizio ci prende un dito, poi il braccio e infine tutto il corpo. Insomma, ci paralizza. Nasconderci in casa non serve a nulla, ...

strage discoteca - Salvini : probabile più persone del previsto : Roma, 9 dic., askanews, - Quanti biglietti sono stati venduti per il dj set di Sfera Ebbasta nel locale Lanterna Azzurra di Corinaldo? 'Ci sono le forze dell'ordine e i magistrati a lavoro, lascio che ...

strage in discoteca - Mogol a Salvini : 'Più controlli - i luoghi del divertimento non siano di morte' : "E' inconcepibile che i luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo diventino luoghi di morte: per questo faccio un appello al ministro Matteo Salvini e alle forze dell'ordine, affinché ci siano ...

strage discoteca - aperta un’inchiesta : “Venduti più biglietti della capienza autorizzata” : La procura di Ancona indaga su come è stato possibile che un concerto si è trasformato in una Strage con 6 morti e 17 feriti. Si sta verificando l'utilizzo di uno spray al peperoncinoSotto accusa il numero di biglietti venduti, che sarebbero un numero superiore alla capienza autorizzata nel locale dove si esibiva il trapper Sfera Ebbasta. Un testimone a Fanpage.it: "Porte antipanico chiuse".Continua a leggere

strage Corinaldo - Salvini : “Più gente del consentito nella discoteca - stupidità e avidità” : Il commento del vicepremier Matteo Salvini alla Strage avvenuta questa notte nella discoteca di Corinaldo, vicino ad Ancona: “Un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate”.Continua a leggere

