La Settimana dei Fatti - Rotocalco n 51 del 19 dicembre 2018

Il 18 dicembre al circolo Sersanti i direttori dei Settimanali imolesi intervistano il presidente della Regione Bonaccini : L'argomento indicato nel tema dell'incontro vuole stimolare una riflessione sui dati presentati lo scorso luglio nel Rapporto 2018 dell'Osservatorio interregionale economia e territorio, costituito ...

Wall Street - la Settimana nera dei tre indici precipitati insieme. Non accadeva dal 2016 : Tutti e tre i grandi indici, al termine della settimana di borsa, sono precipitati in ribasso di oltre il 10% dai loro massimi. Era dal marzo del 2016 che non accadeva. E gli investitori adesso potrebbero aggrapparsi anzitutto alla Federal Reserve: il vertice della Fed è in programma martedì e mercoledì prossimi...

Wall Street - la Settimana nera dei tre indici precipitati insieme. Non accadeva dal 2016 : mercati volatili 13 dicembre 2018 Wall Street in tensione ora cerca risposte anche dall'indice degli architetti Il colpo finale ai mercati l'hanno inflitto le ombre sull'economia globale, in ...

Dieta dei carciofi : “Via fino a 2 chili a Settimana”. Come funziona : Ma quanto sono buoni i carciofi? Sono ortaggi gustosi, che si prestano a mille ricette, ma anche poveri di calorie e con moltissime proprietà nutritive e benefiche per l’organismo. Sono una fonte preziosa di potassio e sali di ferro e contengono una sostanza (un polifenolo, per essere precisi), la cinarina, che consente di inibire la formazione del colesterolo e aiuta a migliorare la circolazione. Aiutano anche a eliminare le tossine in eccesso ...

Dieta dei carboidrati : dimagrisci 1 kg alla Settimana e fa bene al cervello : Con la Dieta dei carboidrati dimagrisci 1 kg a settimana e migliori le funzionalità del tuo cervello. Nel corso degli anni numerosi studi hanno dimostrato che un regime alimentare a base di carboidrati aiuta a perdere peso in modo veloce e senza andare incontro al tanto temuto effetto yo yo. Questo schema di dimagrimento è stato ideato negli Stati Uniti ed ha conquistato in breve tempo tutto il mondo. Sino ad oggi infatti ci avevano detto che ...

Badminton - i risultati dei tornei della Settimana : Kirsty Gilmour profeta in Patria : Sono stati due i principali tornei mondiali del Badminton giocati in settimana e conclusi ieri: lo Scottish Open, di categoria Tour Super 100 ed il Sayed Modi International, di categoria World Tour Super 300. A Glasgow fa la voce grossa la la padrona di casa Kirsty Gilmour, che si impone nel singolare femminile, mentre in India la parte del leone è dei Paesi Orientali. Di seguito i risultati delle finali del Scottish Open: Singolare ...

Le novità dei libri della Settimana 24 novembre 2018 con VelvetMag : ... l'autobiografia della ex First Lady Michelle Obama, che potrebbe candidarsi alle presidenziali Usa del 2020; la lotta di uomo per la sopravvivenza nella prigione più spietata del mondo; i bastardi ...

Palo - blitz dei Carabinieri al mercato Settimanale : via gli abusivi. Sicurezza a rischio : mercato settimanale di Palo del Colle sotto osservazione dei Carabinieri. I militari hanno infatti messo a segno un blitz tra le bancarelli che ogni mercoledì animano via Abate Fornari. Nel mirino le ...

La Settimana dei Fatti - Rotocalco n. 47 del 21 novembre 2018 : 80 anni per ReKeep, gruppo leader nel facility management - Arte, impresa e sport per il Lazio, obiettivo di Federmanager - 5 milioni di euro per le aree terremotate del Lazio

Alimentazione - colazione : l’importanza dei colori - ecco 7 menù per ogni giorno della Settimana : Giallo, arancione e rosso? Indicano vitalità, apertura e dinamismo. I colori freddi, come viola, blu o bianco? Sottintendono un atteggiamento più improntato a lentezza, tranquillità e chiusura. ogni colore ha la capacità di influenzare le nostre emozioni e i nostri comportamenti… a partire dalla prima colazione. ecco allora che se al mattino ci sentiamo riposati e ricchi di energia andremo a scegliere un particolare abbigliamento, accessorio di ...

Elezioni di medio termine - una Settimana dopo : la carica dei Dem : Un'elezione, negli Stati Uniti, non è un processo breve. Le campagne elettorali iniziano con mesi (a volte anni) di anticipo, il conteggio dei voti richiede del tempo e spesso riserva delle sorprese. Lunedì 12, a poco meno di una settimana dal 6 novembre, Kyrsten Sinema è diventata la nuova senatrice dell'Arizona, prima donna a ricoprire questo ruolo nello Stato, portando un nuovo seggio nelle mani dei Democratici. Una ...

NBA - la Settimana da incubo dei Golden State Warriors : Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, uno spogliatoio in frantumi e gli infortuni di Curry e Green: in una settimana è cambiato tutto in casa Golden State Warriors. Ripercorriamo quanto ...

Dieta dei carciofi : perdi 2 chili in una Settimana : Gustosi e poveri di calorie, i carciofi sono i protagonisti di una Dieta che consente di perdere sino a 2 chili a settimana. Questi ortaggi hanno moltissime proprietà nutritive e sono l’ideale per chi vuole dimagrire, grazie al loro altissimo contenuto di acqua e di fibre, che consente di riattivare il funzionamento dell’intestino e drenare i liquidi i eccesso. Leggerissimi e poco calorici, i carciofi contengono pochissime calorie ...

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti : Arpacal partecipa all’edizione 2018 : L’Arpacal parteciperà alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si svolgerà dal 17 al 25 novembre 2018. La SERR, che promuove e premia azioni concrete e creative che hanno come obiettivo la Riduzione dei Rifiuti in virtù del fatto che “il miglior rifiuto è quello non prodotto”, quest’anno compie 10 anni. L’agenzia ambientale calabrese ha in programma una serie di incontri con le scolaresche delle cinque province ...