optimaitalia

: RT @OptiMagazine: La scaletta di Sanremo Giovani il 20 e il 21 dicembre con lo scontro diretto Einar/Federica Abbate e l’annuncio dei Campi… - Elena_Lo_Bue : RT @OptiMagazine: La scaletta di Sanremo Giovani il 20 e il 21 dicembre con lo scontro diretto Einar/Federica Abbate e l’annuncio dei Campi… - OptiMagazine : La scaletta di Sanremo Giovani il 20 e il 21 dicembre con lo scontro diretto Einar/Federica Abbate e l’annuncio dei… - infoitcultura : Sanremo GIovani 2018, scaletta sera per sera -

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Ladi, in diretta su Rai1 giovedì 20 e venerdì 21, fornisce un'importante informazione a proposito dei due vincitori in gara tra i Big a febbraio: tra Einar Ortiz e Federica Abbate, uno solo supererà il turno.Divulgato l'elenco dei 24 concorrenti di, le ipotesi della rete sono andate tutte nella direzione del trionfo di Einar Ortiz e di Federica Abbate sugli altri, probabili vincitori del programma e di diritto in gara tra i Campioni del Festival di febbraio. La suddivisione degli artisti nelle due serate e ladiportano invece a doversi ricredere: i due, infatti, sono in gara nella stessa serata e sicuramente uno non supererà il turno.Nella prima serata di giovedì 20vedremo Federica Abbate, Andrea Biagioni, Diego Conti, Deschema, Einar, Fedrix&Flaw, Fosco17, Marte Marasco, Giulia Mutti, i ...