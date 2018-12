La Milano di Andrea Pinketts | morto a 57 anni | le serate indimenticabili nel «suo» bar

E’ morto Andrea G. Pinketts - lo scrittore della Milano noir : Aveva il modo di fare da spaccone di una Milano che non c’è più da un pezzo, quella un po’ artefatta degli anni Ottanta. Ma uno spaccone tranquillo, sincero, senza spocchia. Aveva la parlata da milanese antico, ancora non imbastardita dalla televisione anni Ottanta, “meneghina come non ce n’è più, s

Andrea Damante derubato a Milano : il duro sfogo : Andrea Damante vittima di un furto: lo sfogo sui social Andrea Damante derubato a Milano. Cosa è successo? Oggi l’ex fidanzato di Giulia De Lellis si è recato a pranzo in un ristorante a Milano. Ma una volta uscito, Andrea Damante ha avuto una bruttissima sorpresa. Difatti il ragazzo ha scoperto che qualcuno ha pensato bene di rubargli il suo skateboard. Un furto, che ha fatto andare su tutte le furie l’ex tronista del popolare ...

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore di gialli e noir che ha raccontato la Milano di oggi : E’ Morto il giornalista e scrittore Andrea Pinketts. Lo scrive la versione online del Corriere della Sera. Al secolo Andrea Giovanni Pinchetti, aveva 57 anni, essendo nato a Milano il 12 agosto 1961. Autore di molti gialli e noir, ha raccontato in molte sue storie la Milano contemporanea. Ha vinto alcuni premi letterari come il Mystfest e il Premio Scerbanenco. Ha collaborato per alcuni periodici e ha lavorato anche con la tv, per esempio ...

Morto Andrea Pinketts - lo scrittore che raccontò Milano attraverso il crimine : Talento e sregolatezza, scriveva storie anarchiche con una prosa acrobatica, ricca di trovate lessicali e un protagonista-alter ego: Lazzaro SantAndrea

Incidente al Portello di Milano : morto Andrea Masi di Tradate : Infortunio sul lavoro a Milano. A perdere la vita Andrea Masi, residente a Tradate (Varese). L’operaio di soli 18 anni

Pallavolo – Colpo in attacco per Milano : alla corte di Andrea Giani arriva il tedesco Hirsch : Tesserato l’opposto della Germania che arriva in maglia Powervolley per rinforzare il roster a disposizione del coach La Revivre Axopower Milano è lieta di comunicare il tesseramento dell’atleta Simon Hirsch. La società del presidente Lucio Fusaro ha infatti completato l’iter documentale per inserire nel roster a disposizione del tecnico Andrea Giani il giocatore tedesco classe 1992. Pallavolista particolarmente duttile (è in grado di ...

Il tour de Lo Stato Sociale per Andrea - la graphic novel con Luca Genovese : le date da Lucca e Roma a Milano e Cuneo : Il tour de Lo Stato Sociale per Andrea inizia il 31 ottobre dal Lucca Comics & Games, al Teatro del Giglio, dove il gruppo sarà alle ore 21.30 per presentare la graphic novel in collaborazione con Luca Genovese. Dal Lucca Comics & Games parte il tour di dieci tappe di presentazione di Andrea che dal 31 ottobre sarà disponibile in libreria. La sera stessa, per festeggiare la nuova avventura, la band suonerà al Feltrinelli Comics Show ...

Milano - la procura chiede il processo per gli assassini del calciatore Andrea La Rosa : Madre e figlio hanno ucciso e tentato di sciogliere nell'acido la vittima per non restituire i soldi che aveva prestato loro. I due a processo anche per un tentato omicidio

Andrea Bocelli con il figlio Matteo in Fall on me - live a Milano per la presentazione dell’album Sì (video) : Andrea Bocelli con il figlio Matteo in Fall on me: il duetto emozionante chiude la presentazione stampa dell'album Sì, che si è tenuta oggi a Milano. Andrea Bocelli ha tardato di circa un'ora e mezza: era in elicottero quando è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a causa della nebbia che non avrebbe consentito di proseguire il viaggio. Atterrato in una città italiana non nota, Bocelli ha dovuto cercare una macchina per raggiungere ...

Anteprima Leggo-Disavventura per Andrea Bocelli : atterraggio d'emergenza in elicottero verso Milano : di Davide Desario Un Andrea Bocelli provato quello arrivato alla conferenza stampa per la presentazione di Sì , il nuovo album composto da 16 inediti che uscirà il prossimo 26 ottobre, a 14 anni di ...

