La manovra senza relatore al Senato e il rischio shutdown negli Stati Uniti

manovra in Aula senza voti - è caos : lite anche sull'Iva - ira opposizioni : Arriva nell'Aula del Senato senza che la Commissione Bilancio abbia votato neanche un articolo, la Manovra. Riveduta e corretta dopo l'accordo con l'Unione europea, la legge di bilancio...

manovra - testo in Aula senza mandato. Pd lascia Commissione Bilancio - : La Commissione non ha mai avviato le votazioni sui 700 emendamenti segnalati e i lavori sono andati avanti per giorni tra 'stop and go'. L'annunciato maximendamento, secondo quanto si apprende, ...

manovra - è caos : in Aula senza mandato. Verso decreti per reddito e pensioni a gennaio : Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto...

manovra - è caos : in Aula senza mandato - Pd abbandona la Commissione : Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la Commissione non avrebbe avuto...

manovra - Pd e Leu lasciano commissione : “Zero voti. È emergenza democratica”. Testo in Aula senza mandato al relatore : Pd e Leu abbandonano la commissione Bilancio. “In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo”, denuncia il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, parlando di “emergenza democratica”. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e probabilmente nemmeno per organizzare l’audizione dell’Ufficio parlamentare di ...

manovra in Aula Senato senza mandato al relatore : Roma, 20 dic., askanews, - La Manovra approda in Aula al Senato senza mandato al relatore. La commissione Bilancio in una settimana di tempo non ha effettuato neanche una votazione in attesa che si ...

manovra in Aula Senato senza mandato al relatore : Roma, 20 dic., askanews, - La Manovra approda in Aula al Senato senza mandato al relatore. La commissione Bilancio in una settimana di tempo non ha effettuato neanche una votazione in attesa che si ...

Il partito del Quirinale porta a casa la manovra senza multe. I vicepremier lasciano la scena a Conte - finalmente premier : "Ma se ci dovesse essere una crisi si va al voto, no ribaltoni con i responsabili, sono vecchia politica e i lettori ci punirebbero" ha precisato il sottosegretario tra i più soddisfatti per l'...

manovra - il discorso di Conte al Senato : "Evitata procedura senza arretrare sui contenuti" : L'obiettivo era evitare le sanzioni, salvando reddito di cittadinanza e quota 100, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo con un attento gioco di tagli, sembra esserci riuscito. "Desidero ...

manovra - appalti senza gara : alzato il tetto da 40 a 200mila euro. E scoppoa la polemica : Dopo la prescrizione, lo scudo fiscale, l'ecotassa sulle auto -ma l'elenco potrebbe essere ben più corposo- scoppia una nuova grana in seno alla maggioranza 'giallo verdè. E deflagra proprio mentre il ...

manovra - Di Maio : 'Grazie Conte Con Ue intesa senza indietreggiare' : "A Giuseppe Conte va il mio plauso per lo straordinario lavoro e il risultato portato a casa in Europa sulla Manovra economica, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini italiani. Il Presidente del Consiglio con coraggio e competenza è riuscito ad avere successo in un negoziato delicato con la Commissione europea senza mai indietreggiare e senza tradire gli italiani", lo spiega Luigi Di Maio commentando l'accordo tra ...

manovra - Conte in Senato : “Avvicinato posizioni senza mai arretrare. Reddito e pensioni partiranno nei tempi previsti” : “In queste settimane abbiamo lavorato per avvicinare le posizioni senza mai arretrare rispetto agli obiettivi“, tanto che “né i Contenuti, né la platea, né i tempi di realizzazione delle due misure”, Reddito di cittadinanza e “quota 100” per le pensioni, sono state modificate e “partiranno nei tempi che avevamo previsto”. Sono i punti cardine dell’informativa al Senato del premier Giuseppe ...

manovra - soglia degli appalti si alza a 200mila euro : senza gara lavori per 7 miliardi : La legge di Bilancio modifica la soglia di affidamento diretto degli appalti per i Comuni. Il tetto per affidare i lavori senza bando, gara e senza alcuna trasparenza viene alzato da 40mila a 200mila euro. Un'operazione per cui 7 miliardi di euro di spese potrebbero essere stanziati solo a discrezione dei sindaci.Continua a leggere

manovra : Moscovici - al lavoro senza sosta per evitare sanzioni all'Italia : "Sto lavorando per evitare sanzioni sulla Manovra". Lo ha detto il commissario europeo per l'economia, Pierre Moscovici, intervistato dall'emittente radiofonica francese Rtl. "L'Unione Europea - ha sostenuto - sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso". "Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l'Italia realizzi le politiche che desidera ...