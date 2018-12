La manovra? Responsabili sì | ma solo di tutti i guai combinati

manovra - Boccia : responsabilità governo : 14.35 Il governo ha recuperato senso di responsabilità, al di là delle battute dei giorni precedenti: il mio auspicio è che sia da parte dell'Unione Europea sia da parte dell'Italia si esca dalla procedura d'infrazione e si eviti l'emergenza". Lo ha detto il presidente di Confindustia Boccia nel corso della presentazione di un evento. Sull'ecotassa proposta dal governo Boccia ha detto:siamo totalmente allineati con Fca,non si possono fare ...

manovra - Conte a Boccia : condividiamo premura - siamo responsabili : Buenos Aires, 1 dic., askanews, - 'La premura espressa dal presidente di Confindustria Boccia è una premura che il governo ha condiviso tre/quattro mesi fa quando ci siamo messi attorno a un tavolo e ...

Tria : su manovra serve responsabilità : Lo ha detto il ministro dell'Economia. Tria aggiunge:Manovra "moderatamente espansiva",crisi 2008 segna ancora i dati su Pil e disoccupazione, "aumentata in modo insopportabile l'area di povertà e ...

manovra - Tria : se Ue conferma la bocciatura serve decisione di forte responsabilità : Tra i temi sul tavolo della riunione - alla quale è prevista la partecipazione del premier Giuseppe Conte, dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e del ministro dell'Economia Giovanni ...

manovra - Tria : la procedura Ue impone forte responsabilità e un’operazione verità sui conti : Il monito del ministro dell’Economia in audizione al Senato: la prospettiva di una procedura d’infrazione sul debito mette il governo di fronte alla necessità di assumere una decisione di forte responsabilità...

Tria : su manovra serve responsabilità : 11.52 Se confermata dall'Ecofin, la bocciatura Ue della Manovra "apre alla proposta di infrazione sul debito, prospettiva che pone il governo e il Parlamento di fronte alla necessità di assumere una decisione di forte responsabilità e di attuare una operazione di verità". Lo ha detto il ministro dell'Economia. Tria aggiunge:Manovra "moderatamente espansiva",crisi 2008 segna ancora i dati su Pil e disoccupazione, "aumentata in modo ...

manovra - Tria : la procedura Ue impone forte responsabilità e operazione verità sui conti : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando della legge di bilancio in Senato dopo la bocciatura Ue.

manovra - Tria : la procedura Ue impone forte responsabilità e operazione verità sui conti : Il monito del ministro dell’Economia in audizione al Senato: la prospettiva di una procedura d’infrazione sul debito mette il governo di fronte alla necessità di assumere una decisione di forte responsabilità...

manovra - Padoan - Pd - a Conte : 'Responsabilità rischio infrazione solo vostra. Risparmi in pericolo' : 'Presidente Conte sono profondamente deluso da lei': esordisce così l'ex ministro dell'Economia Piercarlo Padoan all'informativa del premier...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : 22 nov 15:49 Tria: "Non serve un intervento straordinario sul risparmio" "Ho già avuto modo di osservare come i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino i livelli attuali di spread. ...

manovra - Conte : "Nessuna ribellione - siamo responsabili" | Moscovici : "No trattative da mercanti di tappeti" : Salvini: non si fanno passo indietro. Il leader pentastellato: "L'Europa non può trattarci così". Il commissario Ue: "Questa Manovra non è per il popolo". Il ministro Savona: "Va riscritta".

manovra - Conte 'Noi responsabili - nessuna ribellione'. Di Maio 'Margini di dialogo'. Salvini 'No a passi indietro' : Il governo sospeso tra la ferma difesa della Manovra così come è scritta e il tentativo di dialogorare con l'Europa. All'indomani della bocciatura da parte della Commissione europea , il premier ...

manovra - Conte alla Ue : siamo responsabili - nessuna disobbedienza : Roma , askanews, - Fiducia in un chiarimento con la Commissione europea sulla Manovra. Il premier Giuseppe Conte vedrà sabato a Bruxelles il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e ...