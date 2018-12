La manovra fa salire Lega e M5S Ti piace la Legge di Bilancio? Vota

manovra - Di Maio fa lo spaccone : ?"Risalirei sul balcone" : Luigi Di Maio non rinnega qual balcone da cui annunciò una Manovra al 2,4 per cento del rapporto deficit/Pil con reddito di cittadinanza e quota 100. Ne è passato di tempo e adesso la Manovra è al 2,04 per cento, ma il piglio sbruffone del vicepremier non è cambiato. E così ai microfoni di Radio Capital afferma: "Risalirei sul balcone anche domani. Non c'è stata la procedura d'infrazione e porto tutte le misure a casa". Poi parla della ...