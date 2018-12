La manovra del cappio al collo

Con la manovra abbiamo raschiato il fondo del barile per le promesse pentaleghiste : Giuseppe Conte ieri al Senato stringe la mano al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Al centro, Giovanni Tria (foto: Lapresse) È andata. Ma a carissimo prezzo. Luigi Di Maio dice che si riaffaccerebbe sul balcone di palazzo Chigi per festeggiare la manovra di quest’anno. Noi più che altro chiuderemmo le imposte. Perché abbiamo raschiato il fondo del barile e spostato sul 2020 una serie micidiale di pesi – su tutti l’aumento del valore delle ...

manovra - accordo con Ue : Salvini - "Iva non aumenta"/ Spettro delle clausole di salvaguardia sul Governo Conte : Manovra, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'accordo, Salvini-Di Maio 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

Tari in bolletta : spunta un emendamento della Lega alla manovra : ... "A me piacerebbe, ma non so se ci riusciremo, c'è qualche ritrosia", ha detto Massimo Garavaglia, sottosegreTario all'Economia, al termine dei lavori in commissione Bilancio al Senato. Le ...

manovra - blocco dell'adeguamento per le pensioni oltre 1.500 euro - Ecco i tagli previsti per quelle doro : Il governo ha introdotto nella Manovra la proroga "soft" del blocco dell'adeguamento delle pensioni e confermato i tagli a quelle d'oro. La prima misura farà risparmiare 1,5 mld in tre anni. L'...

L'incubo manovra correttiva E torna l'ipotesi del rimpasto : Sotto traccia la tensione resta però forte e l'idea di rimettere mano alla compagine di governo ha ripreso quota visto che sarebbe l'unico modo per sostituire il ministro dell'Economia Tria, che non ...

Salvini : "Contento della manovra - non è vero che ho ceduto". E Di Maio assicura : "Niente aumento IVA" : Il giorno dopo lo scampato pericolo per la procedura d'infrazione, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, rivendica i risultati del negoziato con Bruxelles sulla manovra, sottolineando ...

manovra - Di Maio : “Reddito cittadinanza dal 1 aprile? Mi rifiuto categoricamente. E non ci sarà alcun aumento dell’Iva” : Conte parla di vittoria, Salvini è soddisfatto, Di Maio smonta le accuse e le critiche. All’indomani dell’intesa con Bruxelles riguardo alla Manovra, premier e vicepremier sottolineano la bontà del lavoro svolto e rivendicano i risultati ottenuti, ognuno dal proprio punto di vista. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ad esempio, a poche ore dal via libera ha subito cercato di smontare l’accusa sul possibile ...

Salvini : 'Sono molto contento della manovra - non è vero che ho ceduto' : ..."Se invece parti con richieste ambiziose che tutti i governi precedenti non hanno mai avanzato - ha aggiunto - porti a casa un risultato di una Manovra da decine di miliardi che tornano nell'economia ...

manovra - Di Maio : l'aumento dell'Iva non c'è e non ci sarà : Roma, 20 dic., askanews, - 'Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni, come lo abbiamo disinnescato quest'anno lo disinnescheremo nei prossimi anni'. Lo ha affermato il ...

Il partito del Quirinale porta a casa la manovra senza multe. I vicepremier lasciano la scena a Conte - finalmente premier : "Ma se ci dovesse essere una crisi si va al voto, no ribaltoni con i responsabili, sono vecchia politica e i lettori ci punirebbero" ha precisato il sottosegretario tra i più soddisfatti per l'...

Dove sono stati tagliati 10 miliardi per ottenere l'ok dell'Ue alla manovra : È di circa 10 miliardi di euro l'ammontare dei tagli alla versione originale della manovra di bilancio che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si sono impegnati far passare in Parlamento per chiudere l'accordo con la Commissione europea e evitare la procedura per deficit eccessivo legata al debito. 'Lo sforzo ...

manovra - la tassazione delle imprese va contro la crescita : La generalità delle imprese, ma in particolare le grandi, Srl o SPA,, subiranno aggravi dal venire meno dell'ACE; l'iper-ammortamento e gli incentivi per l'economia 4.0 saranno prorogati ma ...

Governo - torna l'ipotesi del rimpasto : l'incubo manovra correttiva : I due più allegri e soddisfatti ieri al Quirinale erano Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi. «L'avvocato del popolo» è accolto come una star e davanti a sè ha...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 dicembre : Bruxelles promuove la manovra : “per ora” niente procedura d’infrazione : Deficit al 2% Accordo con l’Ue, ma con tagli e Iva Meno spese e più entrate da 10 miliardi nel 2019. Nel 2020-2021 le clausole di salvaguardia salgono a 50 miliardi di Carlo Di Foggia 20 anni e non sentirli di Marco Travaglio Spiace dirlo, ma ha ragione Berlusconi: “La Spazzacorrotti è una legge pericolosissima e mette ogni cittadino nelle mani di qualunque pm”. Avrebbe dovuto precisare “ogni cittadino come me”. Ma non sottilizziamo: lui ...