La Leonessa Brescia ne mette due sul mercato

Basket – Infortunio Marco Ceron - il comunicato della Leonessa Brescia : “rimane in prognosi riservata” : Marco Ceron in prognosi riservata, ma il peggio è passato: il comunicato della Leonessa Brescia dopo l’intervento per la frattura cranica Una domenica sera spaventosa, per il mondo della pallacanestro italiana. Durante la sfida tra Brescia e Torino, vinta dai padroni di casa, uno scontro di gioco ha allarmato tutti i tifosi. Marco Ceron ha sbattuto contro il gomito di Jaiteh, mentre andava a rimbalzo, per poi finire rovinosamente a ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Brescia perde ancora. Leonessa ko contro il Galatasaray : La Leonessa Brescia non sa davvero più vincere. Tra campionato e coppa è un inizio di stagione da incubo per la Germani, che perde la terza partita consecutiva in Eurocup, cedendo in Turchia al Galatasaray per 84-76. Eppure era stata un’ottima Brescia per tre quarti, con i lombardi che hanno fatto partita pari contro i turchi, trovandosi anche avanti a dieci minuti dal termine. Purtroppo è stato decisivo un ultimo parziale da 22-11 che ha ...