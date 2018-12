La Lega Pro ricorda Antonio Megalizzi FOTO

Lega Serie A : prorogata chiusura calciomercato al 31 gennaio : DE SIERVO E' IL NUOVO AD Luigi De Siervo è il nuovo amministratore deLegato dopo aver battuto Matteo Mammì, ex responsabile acquisizioni e produzione dell'area sport di Sky. Il manager dal 2016 ...

Lega Serie A - prorogata al 31 gennaio la chiusura del calciomercato. De Siervo nuovo ad : La Lega calcio ha prorogato la chiusura del calciomercato al 31 gennaio anzichè al 18 come previsto in precedenza. Luigi De Siervo è il nuovo amministratore della Lega Serie A, eletto con 15 voti, uno ...

Si è insediato il nuovo Comitato Etico della Lega Pro presieduto dal Prefetto Francesco Cirillo : Sono state nominate due nuove figure nel corso dell’Assemblea dei club di Lega Pro. Questi i componenti: Monsignor Pietro Santoro, il Prefetto Salvatore Festa, Luigi Ciampoli, il Generale Luigi Curatoli ed Antonino Viti. L’attività di segreteria del Comitato Etico è seguita da Irene Papi. “L’attività e il ruolo del Comitato Etico sono alla base della salvaguardia dei caratteri di moralità- spiega Francesco Cirillo, Presidente del ...

Basket - EuroLega 2019 : i problemi di Milano - le prospettive in vista del Panathinaikos : Da 6-2 a 6-7, da un bilancio positivo a uno (leggermente) negativo, dalle battaglie contro Real Madrid e CSKA Mosca agli affanni di un periodo oltremodo pieno di partite. L’Eurolega di Milano, sia chiaro, è ancora tutta da giocare, ma la sconfitta di ieri contro il Bayern Monaco di certo non lascia sul terreno danni minimi. Ad oggi l’Olimpia è appaiata nel gruppo in settima posizione con altre quattro squadre: lo Zalgiris Kaunas, il ...

Il caso Bonfrisco - Lega Pd e Forza Italia salvano la senatrice dal processo : Lega, Pd e FI hanno votato il divieto di autorizzazione a procedere contro la senatrice leghista Cinzia Bonfrisco, accusata dalla procura di Verona di associazione a delinquere e corruzione. La ...

Governo - 20 grillini pronti a passare alla Lega/ Esponenti M5s affascinati dal Carroccio : cambio di casacca? : Governo, 20 grillini pronti a passare alla Lega. Indiscrezione de Il Giornale: alcuni Esponenti M5s affascinati dal Carroccio, cambio di casacca in vista?

Classifica EuroLega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : prosegue la crisi di Milano. Olimpia sconfitta al Forum in volata dal Bayern Monaco : prosegue la crisi dell’Olimpia Milano. Quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Armani Exchange e questa volta il ko arriva in casa contro il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 80-78 al termine di una partita incredibile e che si è decisa solamente negli ultimi secondi, con l’Olimpia che ha sempre con Mike James prima il pallone della vittoria e poi anche quello del pareggio. Proprio l’americano è il miglior ...

Manovra - rischio aumento Iva. Lega propone la Tari in bolletta - M5S frena : TAGLIO A MINI IRES, ANCHE PER LA CHIESA - La cancellazione della mini Ires per gli enti non commerciali colpisce il mondo non profit e quindi anche la Chiesa. STOP SCONTI IRAP PER ASSUNZIONI AL SUD - ...

Probabile un rinvio ad inizio 2019 per l'udienza Finaosta Aosta -L'ipotesi è Legata alla possibile ridistribuzione del carico di lavoro del ... : Dopo il rinvio disposto stamane, in quella sulla corruzione in Valle d'Aosta , anche l'udienza preliminare sulla presunta turbativa della nomina di Massimo Lévêque quale presidente di FinAosta , in ...

Manovra - la Lega propone la Tari in bolletta (come il canone tv) Pensioni e reddito - Tria : si parte a aprile : Un emendamento della Lega colLegato alla legge di Bilancio propone il pagamento della Tari in bolletta elettrica per i cittadini dei Comuni in situazioni di dissesto e che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario. Consumatori all’attacco

Manovra - la Lega propone la Tari in bolletta - come il canone tv - : La motivazione può essere nobile, cioè contrastare l'evasione fiscale, ma rischia di essere difficile attuazione perché parliamo di una tassa che comporta gettito per gli enti locali e bisognerà ...