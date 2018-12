La Guerra Fredda in Stranger Things 3? Una serie di indizi lasciano pensare all’arrivo

Amore e Guerra Fredda : arriva «Cold War» : A organizzare una proiezione speciale di Cold War a Londra poche settimane fa è stata Cate Blanchett. Era lei del resto la presidente della giuria che, all’ultimo Festival di Cannes, ha assegnato il premio della regia all’opera di Pawel Pawlikowski. LEGGI ANCHECannes 2018: l'Italia vince. Asia Argento «sciocca» la platea Il messaggio è forte e chiaro: bisogna fargli vincere l’Oscar per il miglior film in lingua straniera il prossimo 24 febbraio. ...

La nuova Guerra Fredda è sui cellulari : Se uno dei più gravi limiti della politica in Occidente è quello di pensare con orizzonti brevi, la grande forza della Cina, insieme con i suoi numeri poderosi, sta invece nella sua tradizionale modalità di pensiero a lungo termine, ...

Nato - Usa-Russia : parole da Guerra Fredda : 0.01 Se il trattato sui missili nucleari a medio raggio (Inf) dovesse venir meno, la Russia potrebbe dispiegare missili a medio raggio a Cuba o in qualche altro Paese dell'America Latina. A lanciare la notizia l'Agenzia Stampa Italia, confermata, rievocando fantasmi da Guerra Fredda,dall'agenzia russa Interfax che cita esperti militari russi. Mosca potrebbe fare un passo avanti e concludere un nuovo accordo con i Paesi Ue. Al vertice Nato il ...

Addio a George H. W. Bush - il leader che portò il mondo oltre la Guerra Fredda : Era nato a Milton in Massachusetts, ma la sua vita e la sua storia sono legate al Texas, dove si trasferì dopo aver sposato Barbara Pierce e dopo essersi laureato in economia all'Università di Yale. ...

Morto G.H. Bush - il ricordo di Gorbaciov : “Ha contribuito alla fine della Guerra Fredda e della corsa agli armamenti” : Mikhail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, ha reso omaggio all’ex Presidente degli Stati Uniti George H. Bush, scomparso oggi all’età di 94 anni. “Molti dei miei ricordi sono legati a quest’uomo, abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme in un’epoca di enormi cambiamenti” nella quale “ciascuno era stato chiamato ad assumersi delle enormi responsabilità” ha ...

Crisi Russia-Ucraina - la Guerra Fredda si trasferisce a Buenos Aires. Ma è l'Europa il campo di battaglia : Dal Mare blindato, alla "Guerra degli ingressi": tra Russia e Ucraina è scontro frontale. A tutto campo. Kiev non permetterà ai russi tra i 16 e i 60 anni di entrare nel Paese durante la legge marziale. Lo ha reso il capo del servizio di frontiera statale, spiegando che un'eccezione potrebbe essere fatta per "casi umanitari". "L'ingresso di stranieri - principalmente quello dei cittadini della Federazione Russa - è ora ...

Donald Trump e Xi Jinping all'inizio di una nuova Guerra fredda : ... Donald Trump e Xi Jinping, presidenti degli Stati Uniti e della Cina, i due giganti impegnati in una guerra commerciale che potrebbe destabilizzare l'economia mondiale. Ormai da mesi Washington e ...

Crisi Russia-Ucraina - Trump annulla incontro con Putin al G-20/ Guerra Fredda in Mar d'Azov : e l'Ue in mezzo.. - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, Trump annulla incontro con Putin al G-20. Kiev denuncia 'Mosca blocca accessi ai porti', ma il Cremlino smentisce. Guerra sul Mar d'Azov

‘Facebook sapeva dell’interferenza russa nelle elezioni occidentali’. La Guerra Fredda ormai è digitale : L’audizione di Facebook dinanzi la Commissione digitale della Camera dei comuni del Parlamento britannico ha rivelato importanti novità. Al centro della controversia i dati utilizzati dai russi per influenzare le elezioni in Occidente 2016-2017. I documenti segreti di Facebook rimarranno per ora segreti. Ted Kramer, il fondatore della società di software Six4Three, è stato costretto a consegnarli durante una recente visita a Londra. Dopo aver ...

La storia si ripete : la trappola di Tucidide e la Guerra Fredda tra Cina e Stati Uniti : storia di una vita" di Dave Itzkoff , Mondadori, 504 p., euro 25,00, IL CONFETTINO "I fratelli Lumiére e la straordinaria invenzione del cinema" di Luca Novelli , Editoriale Scienza, 128 p., euro 9,...

Deutschland 86 - su Sky Atlantic il secondo capitolo sulla Germania della Guerra fredda : 1986, Città del Capo. I destini del conflitto tra le due Germanie si giocano in Sudafrica, dove la Stasi opera in una pericolosa missione per risanare le casse della Germania Est, che metterà in pericolo le vite dei suoi agenti. Ambientata tra Berlino, Parigi, la Libia e il Sudafrica, tra losche contrattazioni e in una sensazione di costante paranoia, arriva Deutschland ‘86, il secondo capitolo della serie di spionaggio che...