La Guardia Costiera ha scoperto un mercato del pesce scaduto (anche nel 2010) : C'era anche pesce scaduto addirittura nel 2010, spacchettato, rietichettato e pronto per essere venduto a ignari consumatori in vista delle festività di Natale o di Capodanno. La Guardia Costiera l'ha intercettato e sequestrato in depositi di Bisceglie, in Puglia. In un altro caso era pesce scaduto nel 2013, scoperto in depositi siciliani, a Sciacca, Porto Empedocle, Palermo. Sono due dei numerosi episodi di frode ...

Più legalità e più qualità sulla tavola dei consumatori : l’operazione “Confine illegale” della Guardia Costiera a tutela del made in Italy : Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce, sinonimo di convivialità e di proprietà nutrizionali. Aumenta di conseguenza il rischio da parte del consumatore di comperare prodotti ittici non sicuri oqualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi in vere e proprie frodi commerciali. Per ...

Ambiente - ‘Plastic free’ : alleanza tra comuni e Guardia Costiera in Sardegna : Una costa più accessibile, sicura e “plastic free”. La guardia costiera ed i 24 comuni costieri laziali stringono un’alleanza per puntare a diffondere insieme sempre piu’, soprattutto tra i giovani, la cultura Plastic Free, sensibilizzando sul tema delle plastiche, in particolare non solo quelle raccolte in mare dai pescatori, ma anche quelle che arrivano sugli arenili dall’entroterra e soprattutto attraverso i ...

“Green Pride del Mare” 2018 : riconoscimenti a Guardia Costiera e Guardia di Finanza per azioni di recupero e difesa di ecosistemi marini e fluviali : Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Marevivo hanno consegnato oggi, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, i primi riconoscimenti “Green Pride del Mare” 2018 a due professionalità dei Corpi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che, con azioni a difesa dell’ambiente, hanno contribuito in modo determinante alla salvaGuardia degli ecosistemi marini e fluviali, e a due iniziative imprenditoriali che si sono ...

Ammaraggio nel porto : esercitazione della Guardia costiera : BRINDISI - Nella mattinata di oggi, martedì 28 novembre, nel porto di Brindisi è stata effettuata una attività addestrativa allo scopo di testare le procedure applicative di due distinti piani ...

Puglia : Toninelli - grazie a Guardia Costiera - difende ambiente e salute : Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "grazie alla Guardia Costiera che difende l'ambiente e la nostra salute". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in un tweet in merito alla vasta operazione della Guardia Costiera, tra le provincie di Taranto e Brindisi finalizzata al cont

Puglia : Centinaio - bene Guardia Costiera - filiera ittica sempre più sicura : Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "Un’altra brillante operazione della Guardia Costiera per una filiera ittica sempre più pulita e sicura. No a prodotti contaminati o contraffatti sulle nostre tavole. Sì a un rafforzamento dei controlli a tutela dei cittadini-consumatori, soprattutto in vista delle immine

Maltempo : recuperata dalla Guardia Costiera una barca incagliata all’Elba : Sono terminate oggi le operazioni di recupero dell’imbarcazione da diporto “Shika Kamata” incagliatasi presso la località “Grigolo” a Portoferraio, all’isola d’Elba, nella giornata del 29 ottobre scorso a seguito delle eccezionali condizioni meteo-marine. Le complesse operazioni, iniziate fin dalla mattinata di ieri, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, nonostante presentassero numerose ...

Vulcani - monitoraggio dell’Etna : sorvolo dell’elicottero della Guardia costiera : Un elicottero AW139 del 2° Nucleo Aereo della guardia costiera di Catania ha sorvolato l’Etna: a bordo due esperti dell’Ingv-Oe per un sopralluogo nella zona sommitale del vulcano. Le condizioni meteo favorevoli hanno consentito dettagliate osservazione nella banda del visibile e del termico dei crateri sommitali del vulcano attivo più alto d’Europa, permettendo di individuare le singole bocche eruttive che caratterizzano ...

Lotta alla pesca abusiva - la Guardia Costiera di Vasto sequestra 180kg di vongole : Chieti - Continuano i controlli nell’ambito della filiera della pesca sotto il coordinamento della Direzione Marittima di pescara e proprio oggi la Guardia costiera di Vasto ha individuato un grosso quantitativo di vongole prive di documenti attestanti la provenienza per cui sono stati sequestrati 180kg di prodotto non tracciato. Nello specifico gli ispettori specializzati dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto impegnati nei controlli sul ...

Guardia Costiera : esercitazione a Olbia : ANSA, - Olbia, 30 OTT - Il tratto di mare antistante l'aeroporto di Olbia ha fatto da cornice all'esercitazione internazionale di soccorso "Squalo 2018". Un'esercitazione Samar, in applicazione degli ...