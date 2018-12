La Guardia Costiera ha scoperto un mercato del pesce scaduto anche nel 2010

agi

: RT @allnews24eu: Baccalà sbiancato con la calce: a Catania sequestrate 6 tonnellate - AllNews24 - I risultati dell'operazione 'Confine ill… - IlMondoDiAllie : RT @allnews24eu: Baccalà sbiancato con la calce: a Catania sequestrate 6 tonnellate - AllNews24 - I risultati dell'operazione 'Confine ill… - cronacadiroma : Ottima operazione da parte della #GuardiaCostiera #Roma - 000120o : RT @EPalazzotto: “Orrori inimmaginabili subiti dai migranti in #Libia. Stragrande maggioranza di donne e adolescenti violentate”. Lo riferi… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) C'eraaddirittura nel, spacchettato, rietichettato e pronto per essere venduto a ignari consumatori in vista delle festività di Natale o di Capodanno. Lal'ha intercettato e sequestrato in depositi di Bisceglie, in Puglia. In un altro caso eranel 2013,in depositi siciliani, a Sciacca, Porto Empedocle, Palermo. Sono due dei numerosi episodi di frode alimentare scoperti nel corso di una complessa operazione, nome in codice "Confine illegale", condotta in tutta Italia dal Comando generale delle Capitanerie di porto ee illustrata oggi pomeriggio con una conferenza stampa tenuta a bordo della nave d'altura "Gregoretti" dellaormeggiata nel porto di Civitavecchia.A bordo, in vista su alcuni cassoni, una minima parte del...