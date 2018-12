La grana dell' Iva

Derby della Mole - Soriano fa infuriare i tifosi del Torino : il “like” che non va giù ai granata : Derby della Mole, Roberto Soriano nel caos dopo Torino-Juventus a causa di una mossa social che non è andata giù ai tifosi Derby della Mole, il Torino ha perso ieri sera contro la Juventus 0-1, con gol di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Il talento portoghese ha festeggiato su Instagram il successo ed il gol numero 5000 della storia bianconera. Al post di Cristiano Ronaldo è stato apposto un like anche da Roberto Soriano, ...

Manifesti ‘topi granata’ : Daspo a 7 ultrà della Juventus [FOTO] : Sono stati identificati gli autori dei Manifesti con pesanti sfottò nei confronti dei tifosi del Torino comparsi nei giorni scorsi. Si tratta di sette tifosi della Juventus, che sono stati sottoposti a Daspo dal questore di Torino, Francesco Messina. “La condotta – si legge in una nota della Questura – rappresenta un incitamento o un’induzione alla violenza e può contribuire ad innalzare l’animosità tra le due ...

Barcellona - caso Dembélé : arrivano le parole dell’ex ds blaugrana : Ospite del programma “Noche de Champions” l’ex-direttore sportivo del Barcellona Roberto Bonillo Fernandez ha parlato della situazione che sta vedendo Ousmane Dembélé, da lui portato in Catalogna: “Il gol contro il Tottenham è la chiara dimostrazione del suo talento ed è arrivato dopo che è stato bravo a riconquistare il pallone in pressing, una fase di gioco che spesso viene accusato di non fare. La scorsa stagione ...

Derby della Mole - alta tensione : a Torino manifesti offensivi contro i granata : A Torino è iniziato il countdown per il Derby della Mole , una delle pertite più attese del prossimo turno. In vista del big match, in città la tensione è molto alta, come dimostrano alcuni manifesti ...

Il grana padano della Latteria sociale di Villanova va in crociera : Mieli piacentini, successo per il concorso riconosciuto dall'albo nazionale 3 Imu-Tasi: entro il 17 dicembre si dovrà effettuare Il versamento del saldo per l'anno 2018 4 Il sale è un prodotto ...

Si è spento Gigi Radice allenatore - del Torino-scudetto del '76 - l'ultimo della squadra granata : Lutto nel mondo del calcio. E' morto dopo una lunga malattia Gigi Radice. L'allenatore dell'ultimo scudetto del Torino, l'unico del dopo Superga nel 1976, aveva 83 anni. Tra gli allenatori più innovativi della sua epoca, ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, Roma e Fiorentina. Il suo Torino segnò un'epoca. La sua squadra esprimeva un gioco moderno e per due anni, non sono quello dello scudetto, fu esemplare e apprezzata in tutti ...

Il cuore 'nascosto' di Botticelli nella Madonna della melagrana/ Straordinaria scoperta agli Uffizi di Firenze - IlSussidiario.net : Il 'cuore' nascosto di Sandro Botticelli ne 'La Madonna della melagrana': la Straordinaria scoperta sul dipinto custodito agli Uffizi di Firenze.

Sandro Botticelli e La Madonna della melagrana - uno studio rivela : “C’è un cuore raffigurato nel dipinto” : Bisogna aguzzare la vista e si scopre il battito di un cuore. A cinque secoli di distanza, Sandro Botticelli continua a stupire. Nel suo capolavoro La Madonna della melagrana, oggi agli Uffizi di Firenze, l’artista avrebbe raffigurato l’anatomia dell’organo all’interno del frutto tenuto in mano da Gesù bambino, proprio davanti la parte sinistra del torace. Lo rivela lo studio pubblicato su Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery ...

DDL granato ‘chiamata diretta’ : la replica dell’UNICOBAS : DDL Granato e la replica UNICOBAS – Pubblichiamo il comunicato stampa del Segretario nazionale Unicobas Scuola & Università, Stefano d’Errico, in risposta alla senatrice Bianca Laura Granato (M5S) e alle decisioni sul suo Ddl sull’eliminazione della ‘chiamata diretta’. L’UNICOBAS ED IL DDL Granato (featuring Mario PITTONI – Lega) L’On. Granato ha deciso di presentare un Ddl contro la chiamata ...

Volley Club Frascati - granati sull’ottimo inizio dell’U14 Elite : «Gruppo che è come una famiglia» : Roma – Due partite e altrettanti successi per un totale di sei punti battendo all’esordio il Ciampino con un secco 3-0 e nel secondo turno la Roma 7 per 3-1. Un bel modo di cominciare il campionato quello dell’Under 14 Elite femminile del Volley Club Frascati. «Abbiamo una squadra valida e lo spirito è davvero quello di una famiglia – dice il martello classe 2005 Beatrice Granati – Abbiamo trovato una sintonia importante e in campo ...

A Montegranaro eletta Miss Mamma Italiana. Sul podio 6 mamme della provincia di Fermo : ... giunto quest'anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti , ideatore e Patron del Concorso, . 'Miss Mamma Italiana' sostiene ' Arianne ' Associazione ...

Non ingrana del tutto Chiambretti in prima serata con La Repubblica delle donne : Pierio Chiambretti debuta in prima serata e lo fa su Rete 4 con il suo nuovo programma La Repubblica delle donne. Nella prima puntata però non ingrana del tutto ma da lui ci si aspetta sempre il ...

Luigi Di Maio - altra grana : i 5 Stelle di Torino votano a favore dello stop della Tav in val di Susa : L'esito della votazione non era così scontato, ma il risultato è stato schiacciante: l'odg del Movimento 5 Stelle in cui si chiede alla giunta e alla sindaca di Torino, Chiara Appendino , di ...