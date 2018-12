La Fed affonda il dollaro e le Borse

Dopo la Fed - tutte le Borse in discesa Affonda Tokyo - Milano apre a -1 - 5% : Avvio di seduta con il segno meno per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'15%. Apertura in calo anche per le principali Borse europee: Parigi -1,5%, Francoforte -1,4%, Londra -1,4% e Madrid -1,3%, ...