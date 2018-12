La DIRETTA dei funerali di Megalizzi | ucciso nell' attacco a Strasburgo

Scaletta del concerto dei Maneskin a Milano in DIRETTA su RTL 102.5 il 20 dicembre - ultimo live prima del tour 2019 : Il concerto dei Maneskin a Milano, atteso per stasera - giovedì 20 dicembre - verrà trasmesso in diretta su RTL 102.5. Si tratta dell'ultimo live del gruppo guidato da Damiano prima della pausa natalizia e dei concerti già in programma per il 2019. Il gruppo vincitore morale dell'edizione 2017 di X Factor (secondo classificato alle spalle del vincitore effettivo Lorenzo Licitra), ha dato vita ad una serie di concerti invernali, l'ultimo dei ...

Amici - l'ex concorrente dimenticato da Maria De Filippi : 'vendetta' in DIRETTA all'Isola dei famosi? : Manca meno di un mese alla nuova edizione dell' Isola dei famosi e sul web continuano a rimbalzare i papabili nomi che andranno a formare il cast di questa edizione. Da ultimo è il settimanale Oggi ...

LIVE Tours-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-3 - trionfo dei Block Devils! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils volano in Francia per andare a caccia della seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale dopo quella ottenuta all’esordio contro la Dinamo Mosca. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un ...

Roma - rivolta dei taxi contro Ncc : stop al servizio a Termini e Fiumicino La DIRETTA video : Le motivazioni: il governo starebbe facendo marcia indietro su alcune parti dell’emendamento che disciplina il settore degli Ncc

DIRETTA/ Bologna Milan - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : predominio dei rossoneri! : DIRETTA Bologna Milan, streaming video e tv: Pippo Inzaghi e Gennaro Gattuso si ritrovano da avversari al Dall'Ara in una partita delicata per entrambi.

DIRETTA MATERA CATANZARO / Streaming video e tv : l'analisi dei numeri della partita - Serie C - : DIRETTA MATERA-CATANZARO, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone C di Serie C

DIRETTA PONTEDERA PISA/ Risultato finale 0-2 - info streaming : colpo esterno dei nerazzurri! : DIRETTA PONTEDERA-PISA, info DIRETTA streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C

DIRETTA Novara-Olbia/ Risultato live 2-0 - info streaming : uno-due micidiale dei gaudenziani! - Serie C - : Diretta Novara-Olbia, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C

DIRETTA CARRARESE SIENA/ Streaming video e tv : il bilancio dei precedenti è in equilibrio - Serie C - gir. A - : DIRETTA CARRARESE-SIENA, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C

DIRETTA JUVENTUS UDINESE PRIMAVERA / Risultato live 1-0 - streaming video e tv : Bandeira decide il primo tempo! : DIRETTA JUVENTUS UDINESE PRIMAVERA streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della partita, 12giornata , oggi 15 dicembre, .

Europa League - Lazio-Eintracht DIRETTA LIVE : Haller - sorpasso dei tedeschi! [VIDEO] : Nell’ultimo match della fase a gironi di Europa League, la Lazio – già qualificata – incontra i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, matematicamente primi in classifica. Un test utile per Simone Inzaghi, che vuole risposte dai giocatori meno utilizzati in questa prima parte di stagione e da quelli che non hanno reso secondo le aspettative. Nel tradizionale 3-5-2 del tecnico biancoceleste, tra i pali si sistema ...

Iva Zanicchi operata d'urgenza - poi va in tv : 'Colpita dalla malattia dei giovani' - ome si mostra in DIRETTA : Impossibile non notare l'assenza di Iva Zanicchi nella puntata di ieri, mercoledì 12 dicembre, a CR4 - La repubblica delle donne . In molti, infatti, si sono domandati il motivo che ha portato l'...

Champions League - Viktoria Plzen-Roma DIRETTA LIVE : Chory - controsorpasso dei cechi! [VIDEO] : Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE – La Roma già qualificata è attesa dalla trasferta col Plzen, ancora in gioco per il terzo posto valido per l’Europa League. Per l’ultimo match della fase a gironi di Champions League, Di Francesco opta per qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo a Cagliari. In porta, Mirante sostituisce Olsen ed esordisce nella massima competizione europea per club. Santon e Marcano sono ...

Champions League - Viktoria Plzen-Roma DIRETTA LIVE : possesso dei giallorossi : Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE – La Roma già qualificata è attesa dalla trasferta col Plzen, ancora in gioco per il terzo posto valido per l’Europa League. Per l’ultimo match della fase a gironi di Champions League, Di Francesco opta per qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo a Cagliari. In porta, Mirante sostituisce Olsen ed esordisce nella massima competizione europea per club. Santon e Marcano sono ...