La coppia scoppia a Natale | boom di divorzi dopo le feste

Detto Fatto - Raffaella Carrà chiama in diretta e Bianca Guaccero scoppia in lacrime : Carramba, che sorpresa! È quello che è successo durante la puntata di giovedì 20 dicembre durante la trasmissione ”Detto Fatto” condotta da Bianca Guaccero. L’emozione per la conduttrice è stata tantissima e durante la diretta l’attrice è persino scoppiata in lacrime. Ma andiamo con ordine. Ecco cosa è successo nello studio del programma che fino allo scorso anno era condotto da Caterina Balivo, oggi impegnata nella ...

Detto Fatto - Raffaella Carrà chiama in diretta e Bianca Guaccero scoppia in lacrime : Bianca Guaccero e le lacrime in diretta a Detto Fatto . La conduttrice del factual show di Rai2 oggi è scoppiata a piangere durante la puntata prenatalizia. L'attrice pugliese - da settembre al timone ...

Bianca Guaccero scoppia in lacrime in diretta a Detto Fatto - ecco cos'è accaduto : Bianca Guaccero e le lacrime in diretta a Detto Fatto . La conduttrice del factual show di Rai2 oggi è scoppiata a piangere durante la puntata prenatalizia. L'attrice pugliese - da settembre al timone ...

Bianca Guaccero scoppia in lacrime in diretta dopo la telefonata di Raffaella Carrà | VIDEO : La Carrà ha contattato la trasmissione 'Detto Fatto' per complimentarsi con la padrona di casa: "Se esistessero ancora i...

Vladimir Putin - la minaccia al mondo : 'Se arrivano i missili in Europa - scoppia una guerra nucleare' : Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un terrificante avvertimento al mondo intero, rievocando scenari che sembravano ormai archiviati con la fine della guerra fredda: 'Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare'. Secondo il presidente russo sarebbe la logica conseguenza dello 'sfacelo' del sistema di deterrenza internazionale nella corsa globale ...

Rachel e la foto con il tiralatte. Scoppia la polemica sul web : Un'immagine che fa scalpore ma in senso buono, per una volta, quella di Rachel McAdams . L'attrice canadese che è apparsa in copertina per il magazine Girls Girls Girls, di cui è lei stessa la ...

Paolo Virzì lascia la casa che divideva con Micaela Ramazzotti e scoppia a piangere : Ancora un momento difficile per il regista Paolo Virzì: dopo l’inattesa separazione con Micaela Ramazzotti, con cui è stato sposato quasi dieci anni e ha avuto due figli, il cineasta ha dovuto lasciare la casa che condividevano. Dei paparazzi erano appostati di fianco all’abitazione e hanno documentato la scena, scattando diverse fotografie nelle quali si vede anche un Virzì chiaramente provato che, a un tratto, si abbandona pure a ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Teresa : l'addio ad Andrea Dal Corso che scoppia in lacrime : Prosegue il perCorso di Teresa Langella nello studio di Uomini e donne e le Anticipazioni che arrivano dalle ultime registrazioni del programma di Maria De Filippi rivelano che assisteremo ad un bel po' di colpi di scena. La tronista, infatti, maturerà una scelta a dir poco clamorosa che in studio lascerà tutti senza parole: l'eliminazione finale di Andrea Dal Corso, il quale verrà fatto fuori dal parterre di corteggiatori al punto da non ...

Così l'Europa è riuscita a non far scoppiare la crisi chiamata Italia : Nel caso Italiano come quello greco, per la Commissione quello che conta sono "i saldi", a prescindere dagli effetti di una manovra di bilancio sull'economia e sul lungo periodo. Juncker e i suoi ...

Così l’Europa è riuscita a non far scoppiare la crisi chiamata Italia : Bruxelles. Il governo guidato da Giuseppe Conte ha capitolato di fronte alla Commissione europea e alle regole del Patto di stabilità e crescita, ma la squadra di Jean-Claude Juncker ha fatto del suo meglio per evitare di far esplodere un conflitto maggiore con l’Italia per il timore di conseguenze

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e Elia Fongaro : fuori dal reality scoppia la passione : Durante il Grande Fratello Vip, programma seguito da Leggo.it , Jane Alexander , nonostante fosse fidanzata col musicista Gianmarco Amicarelli, che fuori dalle mura della casa le aveva chiesto di ...

Il Paradiso delle signore anticipazioni : CLELIA e LUCIANO - scoppia la passione ma… : Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci preannunciano una settimana molto piccante!!! La fiction daily in onda tutti i pomeriggi su Rai 1 vedrà al centro dell’attenzione il ragionier LUCIANO Cattaneo (Giorgio Lupano) e la capo commessa CLELIA Calligaris (Enrica Pintore): i due ineccepibili lavoratori de il Paradiso saranno più vicini che mai, al punto da trascorrere insieme una travolgente intimità. Andando per ordine, gli spoiler ...

Debiti con il fisco e con i dipendenti - scoppia il caso dell’azienda Di Battista : L’imbarazzo della famiglia Di Battista è palpabile. Il quotidiano «il Giornale» ha scoperto che la piccola azienda di famiglia è in grave arretrato con i pagamenti. È in debito di 53 mila euro verso i dipendenti, 151 mila con le banche, 135 mila con i fornitori, 60 mila con il fisco, pur avendo in cassa 116 mila euro in titoli bancari della «Carivi...

Antonella Clerici - scoppia la polemica per la foto in camerino. Ma lei risponde a tono : Antonella Clerici, che è una delle conduttrici più amate della tv, nel mirino degli haters. Come molte sue colleghe, infatti, anche la ex regina de La prova del cuoco è attivissima sui social network. I post di ‘Antonellina’, che spesso immortalano momenti privati, del suo quotidiano, col compagno Vittorio Garrone o con la figlia Maelle, fanno sempre incetta di like e di messaggi estasiati. Tutti adorano la genuinità della Clerici, oltre che il ...