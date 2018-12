La bimba muore nella mansarda troppo calda | la mamma nasconde il corpo in una valigia

Anziano muore e lascia alla bimba dei vicini un sacco pieno di regali per i prossimi 14 anni : La storia dell'87enne Ken Watson e della famiglia di vicini che dopo la morte del pensionato si è vista recapitare un sacco pieno di regali: l'Anziano aveva messo insieme i regali per la loro piccola bambina per i prossimi 14 anni.Continua a leggere

Palermo - giovane madre muore poco dopo aver partorito la sua seconda bimba : Quello che si è verificato negli scorsi giorni è un vero e proprio dramma, che si è consumato per le strade della Sicilia, precisamente in provincia di Palermo, dove una giovane donna, Simona Vazzana, di appena trentadue anni è deceduta dopo aver dato alla luce la sua secondogenita. Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Stampa, infatti, la donna originaria del comune di Campofelice di Roccella, è deceduta all'ospedale di Villa Sofia. La ...

Verona - dramma mentre gioca : bimba di 6 anni cade rovinosamente e muore poco dopo : La piccola, mentre si rincorreva con gli altri bimbi all'interno di una struttura che si occupa di fornire assistenza e supporto a bambini malati, sarebbe caduta rovinosamente a terra rimanendo esanime. Sul caso la Procura ha aperto una indagine per stabilire se la morte sia legata alla caduta o alla malattia di cui la piccola soffriva.Continua a leggere

Caserta - muore bimba di 4 mesi : lutto nella comunità di Aversa : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una vittima del tutto innocente, una bimba neonata di appena quattro mesi. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Caserta, in particolare nel piccolo comune di Aversa, dove una piccola è stata ritrovata priva di vita nella mattinata di venerdì 14 dicembre dai suoi genitori, rimasti profondamente addolorati da quanto accaduto. Secondo quanto riferiscono i media ...

Usa - bimba migrante di 7 anni muore al confine sotto la custodia delle autorità : Una bambina di sette anni è morta mentre era sotto la custodia delle a utorità americane al confine con il Messico . La bimba è deceduta per disidratazione e stanchezza . Lo riporta il Washington Post,...

“È solo costipata” - dall’ospedale la rimandano a casa : bimba di 2 mesi muore per meningite : La piccola era sta rimandata a casa dopo un breve visita in ospedale, ma è morta meno di 24 ore dopo per meningite di cui nessun si era accorto. La famiglia ora ha trascinato in tribunal l'ospedale per negligenza dopo che una indagine interna ha stabilito che non ci sono stati errori dei medici.Continua a leggere

Il fratellino muore dopo la nascita - bimba indossa un vestito con tutte le sue foto per ricordarlo : Hallie-Mae e Lucas-Jay si sono conosciuti per appena nove ore. Ma hanno subito sviluppato un legame indissolubile. Il piccolo era affetto da una malformazione congenita ed è morto dopo 9 ore dalla nascita. La sorellina di 18 mesi ha voluto ricordarlo così.Continua a leggere

Vittoria - muore bimba di tre mesi - genitori denunciano medici : Vittoria - Due genitori rumeni di Acate hanno sporto denuncia alla magistratura per un presunto caso di malasanità che avrebbe riguardato la loro figlioletta, morta a tre mesi d'età dopo alcune ...

Imperia - malore improvviso in casa : bimba di 22 mesi muore tra le braccia della madre : Inutili i tentativi di rianimarla, prima da parte dei genitori e poi dei medici intervenuti sul posto, che sono durati oltre un'ora e mezza. La bambina è spirata poco dopo l'arrivo in ospedale a causa di un attacco cardiaco la cui origine però non è stato possibile accertare subito.Continua a leggere

Mamma muore investita mentre porta figlia a scuola nel pisano. La bimba è illesa : Una donna di 40 anni, di origine cinese, è morta stamani dopo essere stata investita da un veicolo mentre camminava insieme alla figlia piccola lungo una strada a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. illesa la bambina. L'incidente è accaduto intorno alle 7 in via di Pelle: il conducente del mezzo che ha urtato la donna si è fermato e ha allertato per primo i soccorsi.In seguito all'urto la donna è stata ...