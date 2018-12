Kylian Mbappé compie 20 anni e vale 200 milioni di euro

Trofeo Kopa 2018 - Kylian Mbappé vince il Pallone d'oro per il miglior giovane : Complimenti anche da Didier Deschamps, CT della nazionale campione del mondo: "Sono felice e orgoglioso per lui, siamo fortunati che lui sia francese".

Pallone d’Oro 2018 - Kylian Mbappé vince il trofeo Kopa : il francese è il miglior under 21 dell’anno : Il giocatore del Paris Saint-Germain ha vinto il trofeo Kopa, assegnato al miglior under 21 dell’anno Era il favorito della vigilia, ed il pronostico si è avverato. Kylian Mbappé vince il trofeo Kopa, assegnato al miglior under 21 della stagione. Il francese del Paris Saint-Germain sbaraglia un’agguerrita concorrenza, in cui figuravano anche Gianluigi Donnarumma e Patrick Cutrone. Niente da fare però al cospetto del fenomeno ...

Pallone d’Oro 2018 - Kylian Mbappé favorito per la vittoria. Il nuovo sulle orme di Messi e Cristiano Ronaldo : Kylian Mbappé, Raphael Varane e Luka Modric: dovrebbero essere questi i tre finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2018, stando almeno alle prime indiscrezioni. Dunque dovremmo avere un nuovo vincitore del premio più prestigioso per un calciatore, un uomo capace di spezzare il duopolio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi che prosegue dal 2008: CR7 e la Pulce, vincitori di cinque titoli individuali a testa, non sarebbero infatti ...

Real Madrid - Football Leaks rivela : “offerta shock per Kylian Mbappé” : Football Leaks ha fatto venire alla luce alcuni documenti che testimoniano l’offerta del Real Madrid per il talento francese Kylian Mbappé Kylian Mbappé nell’estate del 2017 è stato vicinissimo al Real Madrid. A svelare il retroscena di mercato legato all’attaccante francese, attualmente in forze al Paris Saint Germain, ‘L’Equipe’ che riporta i documenti di Football Leaks, ottenuti da Der Spiegel e ...