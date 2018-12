Karina Cascella contro l’ ex tronista Rosa Perrotta | duro scontro sui social

Costanza Caracciolo attaccata sui social - la furia di Karina Cascella : «Invidia per ciò che non siete» : Non è la prima volta che Costanza Caracciolo viene presa di mira sui social ma stavolta a difenderla è scesa in campo Karina Cascella. Costanza, come riportato da Leggo.it da poco diventata mamma di Stella nata dalla sua relazione con Bobbo Vieri, durante la gravidanza era già stata attaccata sui social per la sua forma fisica costringendo l’ex velina a rispondere per le rime alle invettive. Stavolta a scatenare le ire degli haters alcuni scatti ...

Karina Cascella contro Rosa Perrotta : pesante botta e risposta sui social : Che Rosa Perrotta e Karina Cascella non provassero reciproca simpatia era già di dominio pubblico ma nelle ultime ore l'astio si è ulteriormente acuito: le due sono state protagoniste di un duro ...

Rosa Perrotta e Karina Cascella : la lite continua a colpi di foto del 'prima' e del 'dopo' : È "guerra" tra Rosa Perrotta e Karina Cascella: le due ex protagoniste di Uomini e Donne, infatti, se ne stanno dicendo di tutti i colori su Instagram in queste ore. La tronista ha accusato l'opinionista di essere cattiva e di insultare la gente senza motivo, quest'ultima ha replicato accusando la napoletana di non sopportarla perché le ha detto in faccia che è tutta rifatta. L'altra sera, poi, sui social network è andata in scena una battaglia ...

Karina Cascella vs Rosa Perrotta : volano parole grosse sui social (VIDEO) : Karina Cascella contro Rosa Perrotta, botta e risposta sui social: volano parole grosse Nelle ultime ore tra Karina Cascella e Rosa Perrotta si sta consumando uno scontro senza esclusione si colpi sui social. Cosa è successo? Partiamo dall’inizio. L’ex tronista (sotto un nostro post su Instagram tra l’altro) ha condiviso un pensiero su Karina che non […] L'articolo Karina Cascella vs Rosa Perrotta: volano parole grosse ...

Karina Cascella si trasferisce e cambia città : l’opinione di Salvatore : Karina Cascella cambia città e si trasferisce con il fidanzato Max e la figlia Ginevra: l’opinione di Salvatore Angelucci Karina Cascella è pronta a salutare la casa milanese e a tuffarsi nelle braccia del fidanzato Max, nel verde bergamasco. L’opinionista dei salotti pomeridiani di Canale 5, rispondendo ai follower su Instagram (aprendo alle ormai note […] L'articolo Karina Cascella si trasferisce e cambia città: ...

Karina Cascella a Temptation Island Vip? La verità e la confessione dell’opinionista : Temptation Island Vip 2019, Karina Cascella in coppia col fidanzato Max? Manca ancora molto tempo alla prossima edizione di Temptation Island Vip, anche perché andrà prima in onda Temptation Island, ma già iniziano a rincorrersi le voci di corridoio sul cast. Niente di certo, visto che Maria De Filippi ha altro a cui pensare tra […] L'articolo Karina Cascella a Temptation Island Vip? La verità e la confessione dell’opinionista ...

Karina Cascella si trasferisce a Bergamo : ecco cosa pensa Salvatore Angelucci : Karina Cascella prende un’importante decisione con il suo futuro marito L’opinionista di Uomini e Donne per antonomasia è, come risaputo, la schietta e diretta Karina Cascella. La classica che non le manda di certo a dire. Da parecchio tempo anche ospite fissa nei salotti Mediaset di Barbara D’Urso, Karina è colei che espone i suoi […] L'articolo Karina Cascella si trasferisce a Bergamo: ecco cosa pensa Salvatore ...

Karina Cascella pazza d’amore : bacio ardente a Max davanti a Salvatore : Karina Cascella pazza d’amore: bacio ardente a Max davanti a Salvatore. Le parole dell’opinionista Karina Cascella ha letteralmente perso la testa per il suo Max. I due sono talmente uniti e convinti del loro amore che a breve dovrebbero convolare a nozze. Nel frattempo l’opinionista dei salotti pomeridiani di Mediaset non perde occasione di esternare […] L'articolo Karina Cascella pazza d’amore: bacio ardente a Max ...

Uomini e donne - dramma di Karina Cascella : mentre era in bagno al concerto di Vasco Rossi... : In occasione di un evento di cui sarà ospite in un negozio di Cava De Tirreni, in provincia di Salerno, Karina Cascella ha voluto condividere con i suoi follower un aneddoto accaduto 27 anni fa ...

Karina Cascella - gaffe (con caduta imbarazzante) per l’opinionista : Karina Cascella, il simpatico aneddoto raccontato su Instagram Oggi Karina Cascella ha deciso di condividere con chi la segue su Instagram un simpatico aneddoto che la riguarda. Una gaffe con tanto di caduta finale! Tutto è partito annunciando la sua presenza nei prossimi giorni in un negozio di abbigliamento a Cava de’ Tirreni. Poi ha […] L'articolo Karina Cascella, gaffe (con caduta imbarazzante) per l’opinionista proviene da ...

Karina Cascella scrive a Nilufar Addati : lo scambio di ‘cortesie’ : Karina Cascella scrive all’ex tronista si Uomini e Donne Nilufar Addati: lo scambio di ‘cortesie’ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, finito il percorso a Temptation Island Vip, sono più uniti e innamorati che mai. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne non perde infatti occasione per dimostrare a se stessa e al […] L'articolo Karina Cascella scrive a Nilufar Addati: lo scambio di ‘cortesie’ ...

Karina Cascella commenti spietati su Martina Hamdy concorrente eliminata dal GF Vip : Karina Cascella usa parole durissime contro il GF VIP ma in particolar modo contro Martina Hamdy Sono parole durissime quelle lanciate contro il Grande Fratello Vip dall’opinionista Karina Cascella, che ha concentrato il suo attacco principalmente contro la meteorina Martina Hamdy. Fresca di eliminazione, la Hamdy si è guadagnata le critiche della Cascella su Instagram: “Ma chi l’ha mai vista a questa?! – si è interrogata ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella si scaglia contro il reality : 'Imbarazzante e flop' : Il Grande Fratello Vip 3 continua a scatenare accese discussioni, soprattutto perché non tutti hanno gradito il cast di quest'edizione che, anche dal punto di vista degli ascolti, non sta di certo brillando. Tra i personaggi televisivi che hanno stroncato il GF Vip c'è Karina Cascella che, in queste ore, su Instagram ha puntato il dito contro i concorrenti, ammettendo che quest'anno non ha seguito la trasmissione perché la ritiene noiosa, ...