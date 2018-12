Juventus Under 15 e il coro contro Napoli | un turno di squalifica a 25 ragazzi

Coro contro Napoli - squalificati 25 giocatori della Juventus Under 15 : Aver tutti intonato a gran voce, al rientro negli spogliatoi, "un Coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e della città di Napoli" è costato una ...

Figc - cori anti Napoli : 1 turno a 25 giocatori della Juventus Under 15 : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con una giornata di squalifica 25 calciatori della squadra Under 15 della Juventus 'per avere tutti, ...

Juventus - stamani partitella con l'Under 23 : Bernardeschi in grande spolvero : Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. I bianconeri hanno svolto una partitella amichevole contro l'Under 23. La Juventus ha schierato in campo chi fino ad ora ha giocato un po' di meno e in particolare c'era anche Sami Khedira. Nella partitella di stamane, uno dei grandi protagonisti è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero ha realizzato una doppietta e dunque dimostra di ...

Juventus - Agnelli sull’Under 23 : “Bisogna fare un gran lavoro per la vittoria” : Non c’è solo la crescita della prima squadra nei progetti della Juventus. A dichiararlo è stato il presidente Andrea Agnelli nel corso dell’Assemblea degli Azionisti in corso di svolgimento all’Allianz Stadium: “Oltre ai successi della prima squadra ci sarà da fare un forte lavoro di integrazione per la nuova squadra di quest’anno, l’Under23. La parte più difficile è stata dare un’identità a una ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il passo della Juventus Under 23 : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 21 ottobre 2018 e valide per l'ottava giornata del campionato.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 12:40:00 GMT)